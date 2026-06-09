NBA／22歲繳全能數據比肩兩大傳奇 溫班亞瑪：最艱難還在後面

主場吞下2連敗的馬刺，今天在紐約客場的第四節關鍵時刻靠著卡瑟爾（Stephon Castle）、福克斯（De'Aaron Fox）的關鍵進球，穩住最後領先優勢，最終以4分之差驚險擊退尼克，斬斷對方季後賽13連勝，避免被聽牌的命運。

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）揮別前兩場關鍵時刻失誤的陰霾，此戰刻意把體能留到最後，整場比賽18投11中包含三分球4投2中、9罰8中，攻下32分8籃板6助攻3阻攻2抄截。

根據統計，溫班亞瑪成為史上第4位在總冠軍賽拿到如此數據的球員，前3位分別是鄧肯（Tim Duncan）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）。此外，溫班亞瑪也以22歲又155天的年齡，成為魔術強森（Magic Johnson）之後，最年輕在總冠軍賽拿到至少30分的球員。

另一方面，溫班亞瑪還成為史上第3位在23歲前於總冠軍賽拿到至少30分5籃板5助攻的球員，前兩位分別是1980年的魔術強森和2001年的布萊恩（Kobe Bryant），這兩人最終都在該季拿下總冠軍。

溫班亞瑪本屆季後賽至今已經累積送出70次阻攻，超越已逝名人堂球星穆湯波（Dikembe Mutombo），生涯首度季後賽之旅累積最多阻攻的球員。同時他也是史上最年輕在總冠軍賽連續3戰至少拿到25分的球員。

對於能在客場拿下艱辛的勝利，避免被尼克3連勝聽牌，溫班亞瑪賽後表示：「任務還遠遠沒有達成，最艱難的還在後面。」