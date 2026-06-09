NBA／馬刺0比2落後仍有希望？三少組合淨效率值透露反攻可能

聖安東尼奧馬刺在NBA總冠軍賽前2戰都不敵紐約尼克，系列賽陷入0比2落後。隨著戰線移師麥迪遜花園廣場，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）除了必須想辦法喚醒球隊進攻，也面臨幾個關鍵輪替抉擇，其中最重要的問題，就是是否進一步增加菜鳥後衛哈波（Dylan Harper）的上場時間。

哈波在總冠軍賽第2戰再度成為馬刺表現最好的球員之一，他替補出賽攻下15分，並在比賽後段多次完成關鍵回合。這場比賽他上場32分鐘，是他本季季後賽單場第2高上場時間，僅次於西區決賽第1戰，當時馬刺少了福克斯（De'Aaron Fox），比賽又打到雙延長，哈波出賽47分鐘。

從數據來看，強森更重用哈波並非沒有根據。哈波與同樣來自高順位選秀的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）搭配時，效果一直相當出色。

例行賽期間，溫班亞瑪、哈波、卡瑟爾這組三人搭配的淨效率值高達+38.7，在至少共同出賽150分鐘的1937組三人組合中排名第2，僅次於馬刺另一組溫班亞瑪、哈波、瓦塞爾（Devin Vassell）的搭配。進入季後賽後，溫班亞瑪、哈波與卡瑟爾三人組的淨效率值仍有+17.7。

隨著總冠軍賽強度升高，強森已經更積極使用這套年輕組合。本季至今，溫班亞瑪、卡瑟爾與哈波曾在9場比賽中同時搭配至少20個進攻回合，其中7場出現在季後賽，包括總冠軍賽前2戰；另一場則是去年12月NBA盃冠軍賽面對尼克。這代表強森在重大比賽中越來越信任這組年輕核心，而第3戰很可能會讓哈波承擔更吃重角色。

另一個更棘手的問題，則是替補中鋒柯內特（Luke Kornet）的使用。從西區決賽開始算起，柯內特在場上的92分鐘內，馬刺合計輸給對手52分。總冠軍賽第1戰他出賽10分鐘，馬刺輸7分；第2戰他出賽8分鐘，馬刺同樣輸7分。這段期間馬刺只有2場在柯內特正負值為正時贏球，分別是西區決賽對雷霆的第6戰與第7戰。

柯內特並不是一名糟糕的替補中鋒，但問題在於，他和本季MVP票選第3名的溫班亞瑪相比，落差實在太大。當溫班亞瑪下場休息時，尼克往往能趁機攻擊馬刺禁區與防守輪轉，這也成為馬刺前2戰被拉開的重要原因之一。

然而，強森也沒有太多簡單解法。溫班亞瑪的上場時間其實已經接近極限，他第1戰打了38分鐘，第2戰打了40分鐘，而且兩場比賽中都曾出現明顯疲態。若再進一步拉高時間，可能會影響他在比賽後段的攻守品質。

更麻煩的是，馬刺也缺乏能取代柯內特的小球陣容。替補前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）與新秀布萊恩（Carter Bryant）在第2戰合計只打8分鐘，且沒有得分。如果馬刺改打小球，尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）很可能會在進攻籃板上徹底懲罰這套陣容，讓馬刺付出更大代價。

因此，強森在紐約能做的，或許只能在溫班亞瑪休息時盡可能把其他主力都留在場上，讓這些時間變成全員支援的過渡階段，盼望球隊至少能守住分差。柯內特上一輪第7戰曾在奧克拉荷馬打出關鍵表現，若馬刺想在客場止血，他也必須在紐約再度挺身而出。

除了哈波與柯內特之外，馬刺還有另一個問題：強森還能信任哪些替補球員？一般來說，角色球員在主場表現往往比客場更穩定，但尼克替補群在聖安東尼奧已經證明，即使作客也能製造影響力。沙米特（Landry Shamet）、麥克布萊德（Miles McBride）、艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）與羅賓森都在前2戰不同時間點打出關鍵回合，第2戰更合力攻下27分。

相較之下，馬刺第2戰替補群總共只得到19分，其中15分來自哈波，其他替補合計只有4分。這對馬刺來說是一大隱憂，尤其尼克原本就是這組總冠軍賽中休息時間更充足的一方，如今又展現更好的板凳深度與陣容變化能力，讓馬刺在消耗戰中更加被動。

其中，本季年度最佳第六人強森（Keldon Johnson）的低迷，是馬刺進攻掙扎中容易被忽略的一環。總冠軍賽前2戰，強森合計只打24分鐘，投籃命中率僅25%，總共得到6分。對一支急需板凳火力支援的球隊來說，這樣的產出顯然不夠。

馬刺目前最大的希望，仍然在於溫班亞瑪、卡瑟爾與哈波這組年輕核心能否承受總冠軍賽壓力，並在第3戰打出更高強度。但要從0比2落後中反擊，強森必須解決的不只是主力發揮，還包括溫班亞瑪休息時如何不被尼克拉開、哈波是否該獲得更多時間，以及替補群能否終於提供穩定支援。