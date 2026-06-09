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NBA／詹姆斯遊艇揮桿把高爾夫球打進地中海惹議 最重可判刑6年

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯在地中海度假打高爾夫引發爭議。圖截自影片
詹姆斯在地中海度假打高爾夫引發爭議。圖截自影片

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）近日在義大利卡布里島（Capri）度假，原本只是休賽季的悠閒行程，卻因一段在豪華遊艇上揮桿、將高爾夫球打入地中海的影片，引發義大利環保團體與消費者保護組織不滿。

據報導，當地團體已經向那不勒斯檢察官辦公室提出申訴，要求釐清詹姆斯使用的高爾夫球是否為可生物降解材質，以及是否可能對海洋環境造成潛在危害。

詹姆斯日前在個人IG限時動態分享度假畫面，影片中可見他站在遊艇上，背對卡布里島知名景觀法拉利奧尼海蝕柱揮桿，將多顆高爾夫球打向湛藍海面。這段畫面曝光後迅速在義大利與社群平台引發討論，不少網友批評他的行為不妥，質疑「大海還缺這些塑膠高爾夫球嗎？」也有人認為，身處如此美景卻把球打入海中，畫面令人反感。

義大利消費者協會科達孔斯坎帕尼亞分會（Codacons Campania）隨後採取行動，分會主席馬切蒂（Matteo Marchetti）證實，已將相關影像與資料提交給那不勒斯檢察署，希望檢方查明詹姆斯所使用的高爾夫球是否為可生物降解材質，或是否對當地海洋生態構成威脅。

馬切蒂表示，提起申訴並非針對詹姆斯個人或名人身分，而是基於環境保護與公共利益。他強調，卡布里島周邊海域具有高度景觀與生態價值，任何可能造成污染的行為都應被嚴肅檢視。

根據義大利媒體報導，若相關行為最終被認定對水體、生態系統、生物多樣性或野生動植物造成顯著且可測量的損害，依義大利刑法可能面臨2年至6年有期徒刑，並處以1萬歐元至10萬歐元罰款，折合新台幣約35萬元至350萬元。若行為發生在特殊自然保護區內，刑責與罰金最高還可能加重50%。

不過，事件是否真的涉及污染，目前仍有待調查。義大利媒體《共和報》與《那不勒斯晨報》也指出，考量詹姆斯一向重視個人形象，且近年在郵輪、水邊休閒活動中已有專門設計的環保高爾夫球，外界不能排除他使用的是可生物降解球款。這類高爾夫球通常由玉米澱粉等材質製成，設計目的就是讓球落入水中後能自然分解，降低對海洋環境的影響。

詹姆斯疑似限動發文回應又刪除。圖截自IG
詹姆斯疑似限動發文回應又刪除。圖截自IG

也因此，義大利部分媒體認為，這起「詹皇揮桿風波」最終關鍵將在於球體材質。如果檢方確認詹姆斯使用的是可分解環保球，爭議可能很快平息；但若證實球體不具環保特性，或確有污染疑慮，事件就可能進一步升高。

詹姆斯在爭議發酵後，據傳已刪除原本引發討論的影片，但他並未透過團隊或湖人球團正式回應此事。值得注意的是，他稍後又在IG限時動態寫下「有本事就來抓我呀」（Catch Me If You Can），語氣被外界解讀為略帶挑釁，雖然不確定是否直接回應這起風波，但仍引發球迷與義大利環保團體更多討論。

義大利電視台也持續播出詹姆斯在海上揮桿的畫面，部分報導甚至配上「這就是美國人的環保方式？」等字幕，使事件進一步成為當地輿論焦點。環保人士指出，地中海長期面臨塑膠垃圾與人為污染問題，即使只是高爾夫球，也不應被視為微不足道的小事。

相關報導也提到，高爾夫球落入海洋並非個案問題。據統計，在日本、韓國、英國、德國與澳洲等全球主要高爾夫市場，每年就有超過10萬顆高爾夫球被打進海裡，全球數字更可能高達每年300萬顆。環保團體認為，名人一舉一動具有示範效應，因此更應謹慎處理可能涉及環境破壞的行為。

目前那不勒斯檢察官辦公室已收到申訴資料，後續將針對影片內容、事發地點與高爾夫球材質進行事實釐清。NBA與湖人球團至今尚未對此事公開回應，詹姆斯團隊也未正式說明球體是否為環保材質。

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