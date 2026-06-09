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NBA／扭轉首節雙位數落後 尼克半場3人得分上雙7分領先馬刺

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
Jun 8, 2026; New York, New York, USA; New York Knicks guard Jalen Brunson (11) shoots against San Antonio Spurs center Luke Kornet (7) and guard Stephon Castle (5) in the second quarter during game three of the 2026 NBA Finals at Madison Square Garden. Mandatory Credit: Wendell Cruz-Imagn Images 路透通訊社
Jun 8, 2026; New York, New York, USA; New York Knicks guard Jalen Brunson (11) shoots against San Antonio Spurs center Luke Kornet (7) and guard Stephon Castle (5) in the second quarter during game three of the 2026 NBA Finals at Madison Square Garden. Mandatory Credit: Wendell Cruz-Imagn Images 路透通訊社

本場賽事

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NBA總冠軍賽第三戰今天移師到尼克主場麥迪遜花園廣場舉行，不僅美國總統川普親自到場觀戰，過去效力尼克時期靠著「林來瘋」獲得關注的華裔球星林書豪也到場為前東家打氣，而冠軍賽2連勝的尼克首節雖然一度落後達到雙位數，但第二節靠著阿努諾比（OG Anunoby）與布朗森（Jalen Brunson）的活躍表現逆轉戰局，上半場打反以64：57領先馬刺。  

在球隊於主場苦吞二連敗的情況下，馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天開賽就火力全開，比賽前5分鐘4投全進拿下9分，率隊打出19：9的攻勢，首節打完馬刺已有7名球員有得分紀錄，包括卡瑟爾（Stephon Castle）拿下7分、瓦賽爾（Devin Vassell）投進2記三分球拿下6分；至於尼克今天在首節再度陷入苦戰，在受制於馬刺防守下單節發生4次失誤，尼克也以22：33落後。

但第二節尼克如同前一場比賽隨即吹起反攻號角，靠著防守壓制以及阿努諾比（OG Anunoby）、唐斯（Karl-Anthony Towns）和艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）在該節前3分半鐘火力全開，領軍打出一波16：7的攻勢，迫使馬刺喊出暫停。

暫停過後尼克仍持續對馬刺施壓，甚至在該節剩下4分多鐘時靠著阿努諾比、布朗森的連續三分球命中，本場比賽首度取得領先，但馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）不僅立即在三分線上做出回應，還與福克斯完成一次空中接力暴扣美技，不過火力全開的尼克在第二節後段同樣銳不可擋，在該節最後75秒哈特（Josh Hart）、布朗森連續的三分球命中，加上唐斯的兩罰俱中，幫助尼克上半場打完取得7分領先。

尼克今天上半場打完已經有3人得分上雙位數，阿努諾比17分、布朗森15分、哈特13分，三人合計投進7記三分球。至於馬刺雖然也有溫班亞瑪拿下15分、卡瑟爾18分，但第二節讓尼克單節灌進42分，內外防線都遭到撕裂。

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馬刺 NBA 尼克 NBA季後賽

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