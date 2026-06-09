NBA／川普現身G3觀戰創紀錄卻遭狂噓 席佛緩頰：真正尼克迷

NBA總決賽第3戰今天於紐約麥迪遜花園廣場點燃戰火，這場由尼克主場迎戰馬刺的頂尖對決，迎來了歷史性的一刻，現任美國總統川普（Donald Trump）親臨現場觀賽，成為美國歷史上首位在任內現場觀看NBA總決賽的總統，不過當主場大螢幕在賽前演奏國歌時捕捉到川普敬禮的畫面，現場隨即爆發出排山倒海的噓聲。

川普當晚搭乘「海軍陸戰隊一號」直升機從紐澤西住所出發，隨後在嚴密車隊護送下穿過曼哈頓市區抵達球場，並進駐尼克老闆多蘭（James Dolan）的專屬包廂。儘管場外聚集了手持「川普下台」標語的抗議民眾，且大螢幕現身時嘘聲不斷，但隨後畫面切換至美國國旗與尼克球員時，主場球迷立刻轉為熱烈歡呼，形成強烈對比。

為了迎接元首蒞臨，紐約警方與特勤局將球場周邊拉起最高規格防線，大批球迷提早4小時排隊安檢，讓現場宛如跨年夜般水馬林立。對此，NBA主席席佛（Adam Silver）在受訪時表達歡迎，並試圖淡化政治色彩，「運動的迷人之處，就在於能凝聚彼此。川普早年就曾參與過聯盟的宣傳拍攝，他是一位真正的尼克球迷。」

面對因維安升級帶來的交通管制與不便，兩隊總教練皆淡然處之，馬刺教頭強森（Mitch Johnson）坦言，這場歷史對決本就備受矚目，「現場確實有許多狀況，但我寧可成為這歷史性一刻的參與者，也不願置身事外。」