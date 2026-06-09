NBA／後楊恩時代老鷹重建方向確立 史奈德獲續約繼續帶新核心

亞特蘭大老鷹與總教練史奈德（Quin Snyder）已經達成多年延長合約協議，球團將繼續由這位經驗豐富的教頭帶領球隊進入下一階段。史奈德是在2022-23年賽季期間接掌老鷹兵符，如今獲得球團續約，也代表老鷹管理層對目前重整方向與教練團穩定性仍具信心。

史奈德本季帶領老鷹打出46勝36敗戰績，並在球隊交易走楊恩（Trae Young）後，仍以重整陣容姿態打進季後賽。老鷹在重新圍繞強森（Jalen Johnson）與亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）建隊的情況下，首輪面對紐約尼克仍一路纏鬥到第6戰，展現一定競爭力。

對老鷹而言，這個賽季並不只是單純追求戰績，而是球隊方向轉換的重要一年。交易楊恩象徵老鷹正式結束過去以他為核心的建隊階段，轉而打造更均衡、年輕且更具防守彈性的陣容。史奈德能在這樣的變動中維持球隊競爭力，也成為他獲得延長合約的重要原因。

史奈德過去曾長期執教猶他爵士，並將爵士打造成年年具備季後賽競爭力的西區強隊。不過在2021-22年賽季結束後，爵士啟動重建，先後交易走戈貝爾（Rudy Gobert）與米契爾（Donovan Mitchell），史奈德也離開球隊。之後他於2022-23年賽季中途接任老鷹總教練，重新回到NBA執教舞台。

除了續約史奈德外，老鷹今年休賽季也在管理層完成重要布局。球團已將薩萊（Onsi Saleh）升任為籃球營運總裁，並與他簽下長期延長合約，顯示老鷹希望從制服組到教練團都建立更穩定的領導架構。

老鷹接下來還握有本月選秀會第8順位選秀權，這將是球隊重整陣容的重要資產。隨著史奈德續約、薩萊升任並獲長約，老鷹已經為未來幾年的建隊方向定下基礎。

在交易楊恩後，老鷹正式進入新核心時代。如何利用第8順位選秀權補進即戰力或潛力新秀，並持續圍繞強森、亞歷山大-華克等球員打造更具延展性的陣容，將是史奈德與管理層接下來最重要的課題。