NBA／談霍姆葛倫隱形與SGA買犯 雷霆總管力挺：社群媒體是第6個防守球員

雷霆在今年季後賽無緣衛冕後，面對外界排山倒海的質疑聲浪，雷霆總經理普雷斯帝（Sam Presti）在今天長達100多分鐘的季後賽總結記者會上，不僅力挺陣中年輕長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）的未來核心地位，更重砲反擊外界對當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）「騙犯規」的指控，直言亞歷山大是在對抗「第6個防守球員」也就是社群媒體」。

雷霆在與馬刺的7場大戰中敗北，霍姆葛倫的表現成為箭靶，他的場均得分從例行賽的17.1分驟降至季後賽的10.7分，搶七大戰更僅進帳4分、4籃板，不過，普雷斯帝對此不以為意，「他是首度入選明星賽、年度防守球員票選第2、年度第三隊的球員。他是個擁有強大內在動力的人，不需要網路上的言論來推動他前進，我一點都不擔心他。」

除了捍衛霍姆葛倫，普雷斯帝更駁斥了外界對連兩屆常規賽MVP亞歷山大「買犯」的冷嘲熱諷。普雷斯帝拿出數據力挺，指出亞歷山大本季共造成對手415次犯規，其中僅有11次遭到挑戰，最終也只有4次被推翻，挑戰成功率僅2.5%，「他本季只拿了3次技術犯規，而且沒有一次是因為抱怨判決。他攻守兼備、從不逃避比賽，甚至每場賽前都簽下400張簽名照，這些才是大眾該關注的。」

隨著雷霆面臨霍姆葛倫與威廉斯（Jalen Williams）即將生效的5年2.392億美元頂薪續約，下賽季團隊薪資預計將飆破2.5億美元，觸及奢侈稅第二層硬上限。普雷斯帝強調，小市場球隊不該因此停止追求奪冠夢想，球團已為這次的薪資爆發做足財務準備，未來將全力圍繞現有核心打造雷霆盛世。