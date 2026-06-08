NBA／尼克主場門票飆天價 布朗森：寧願拿去看麥可傑克森

紐約尼克在總冠軍賽前兩戰客場擊退馬刺後，距離隊史睽違53年的總冠軍只差2勝，也讓整個紐約徹底陷入籃球狂熱。隨著總冠軍賽將移師麥迪遜花園廣場，尼克主場門票在二級市場價格飆漲，連最便宜座位都超過1萬美元，成為近期紐約體壇最受矚目的話題之一。

尼克上一次打進NBA總冠軍賽已是1999年，這也是本世紀以來總冠軍賽首度回到麥迪遜花園廣場。由於球隊本季一路打出驚奇表現，加上紐約球迷等待冠軍已超過半世紀，第3戰門票需求暴增，轉售市場上最便宜座位價格已來到驚人的11000美元。

尼克當家主控布朗森（Jalen Brunson）日前就被問到，如果有一場演唱會要花7500美元進場，他會願意為哪位歌手買票？布朗森思考後給出答案，那就是已故流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）。

布朗森受訪時表示：「這是個好問題。現場版的麥可傑克森演出。」

不過，這當然已經不可能實現。麥可傑克森已經在2009年6月離世，但近期他的名字再度成為話題，與其生平相關的電影《Michael》自4月24日上映後票房表現亮眼。根據相關票房統計，截至6月2日，這部傳記電影全球票房已達8億5650萬美元，片中由麥可傑克森的姪子賈法爾傑克森（Jaafar Jackson）飾演這位傳奇音樂人。