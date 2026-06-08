NBA／瘋狂之城！尼克球迷包圍馬刺飯店 嘲諷斑馬「去打高爾夫」

NBA總決賽G3、G4將移師紐約，稍早已抵達紐約下榻飯店的馬刺隊，卻遭到大批尼克球迷用另類的歡迎方式，熱情地招呼他們。例如，瘋狂的紐約球迷不僅聚集在飯店外，對馬刺球員發出噓聲，還有球迷建議球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）趕緊「去打高爾夫」，以此來嘲諷馬刺隊將在今年總決賽輸球，提前放暑假。

雖然總決賽第3戰明天才在紐約開打，但這群尼克球迷的熱情程度已達沸點，這點從馬刺隊酒店外等候的大批球迷身上就可見一斑，在社群媒體平台上發布的影片中，可以看出當馬刺隊走出他們在紐約曼哈頓區域下榻的酒店時，現場噓聲四起，而超級球星走向溫班亞瑪球隊大巴時，噓聲更是達到了最高點。

在網路流傳的片段中，可以聽到一名球迷對著馬刺隊大喊「讓大巴繼續前進」，然後當溫班亞瑪從酒店出來時，有球迷對著他喊道：「準備去打高爾夫吧，夥計！」

不過，到了正式比賽當晚，麥迪遜廣場花園外頭可能會顯得冷清一些。根據稍早紐約警察局和特勤局所發出的聲明，由於美國總統川普將到場觀戰，出於維安考量，明令禁止球迷在賽事場館外頭舉行觀賽派對，特勤局負責人麥庫爾（Matt McCool）說：「我們的職責是確保最高級別的公共安全。經過仔細協調和評估，特勤局和紐約市警察局共同決定，由於如此規模的活動涉及安全要求，以及需要為安保行動維持安全環境，因此無法在麥迪遜廣場花園附近舉行戶外觀賽活動。」

球場管理方麥迪遜廣場花園娛樂公司也證實了這一項決定，不過表示這並非與川普總統同意出席有關，「麥迪遜廣場花園外不會舉辦觀賽派對，這項決定是與特勤局協調後做出的，其他地點會舉辦觀賽派對，我們目前正在確定具體地點，一旦有更多信息，我們會立即通知大家。」紐約市警察局補充，在台灣時間6月11日開打的NBA總決賽第4戰，麥迪遜廣場花園「預計」將重啟場館外的球迷觀賽派對。