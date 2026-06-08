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NBA／尼克挾2連勝回主場作戰 布朗森談話間有「曼巴」影子

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗森。 路透社
布朗森。 路透社

儘管紐約尼克在2026總決賽已取得2：0領先，後2戰還將在自家主場舉行，似乎勝利女神已站在他們身邊，但尼克頭牌球星布朗森（Jalen Brunson）仍不以為然，在今日記者會接受採訪時表示，他希望用平靜心態去看待接下的比賽。

布朗森首先回顧了前一戰G2尼克與馬刺的史詩之戰，儘管「大蘋果」軍團最終以1分差贏球，但他仍不滿意並解釋：「我認為我們應該利用好我們當時的領先優勢，尤其是14分的領先優勢，他們（馬刺）奮起反擊並反超比分的方式，充分展現了他們的實力。」

接著，布朗森向媒體分享了自己與「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）之間的連結，他宣稱自己並無刻意去模仿、學習所謂的「曼巴精神」，但他所顯露出的沉著心態和專注度與這位傳奇如出一轍，布朗森說：「我認為我的為人處事方式，我的行事作風，都得益於父母的教育，而且，我認為他們的一些人生哲學也滲透到了曼巴精神之中。所以，這兩者之間是有聯繫的。我盡力活在當下，盡我所能確保自己心態平和，每天都做好身心準備，相信我的工作，這就是我走到今天的原因。」

回顧2009年NBA總決賽，當時布萊恩在帶領湖人前2戰取得2：0領先後，留下了那句名言「工作尚未結束（job's not finished）」，以此強調在拿下真正的總冠軍前，任何的喜悅、興奮的情緒都不算什麼。而布朗森此番談話，也讓人回想起這段17年前的經典。

布朗森「黑曼巴」Kobe 名言，期盼平常心看待目前尼克領先優勢。 美聯社
布朗森「黑曼巴」Kobe 名言，期盼平常心看待目前尼克領先優勢。 美聯社

在本輪系列賽，布朗森也尚未展現出過去幾輪的得分爆發力，部分原因是馬刺對他嚴加看防，和強硬的身體對抗，讓他前2場比賽投籃命中率低到只有34%。

目前尼克在總決賽手握2：0絕對領先優勢，而且G3、G4都將在自家主場麥迪遜廣場花園舉行；再加上NBA歷史也站在他們這邊，因為整個總決賽歷史，還沒有任何一支球隊能夠在前2場主場都輸球的情況下完成翻盤，這讓紐約整座城市現已深陷瘋狂之中，大家都看好他們有望奪冠。儘管情況明朗，但布朗森明白，在拿到4場勝利前，應該要抱持著什麼樣的心態，因為紐約之城的任務尚未完結。

2026世足賽倒數

NBA季後賽 Jalen Brunson 尼克 Kobe Bryant

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