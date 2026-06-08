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NBA／馬刺G3作客紐約沒退路 卡瑟爾透露波波維奇用一段話點醒眾將

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺目前在NBA總決賽大比分0：2落後尼克。 美聯社
馬刺目前在NBA總決賽大比分0：2落後尼克。 美聯社

聖安東尼奧馬刺隊目前遭遇今年季後賽迄今為止最嚴峻的挑戰，他們在NBA總決賽中以0比2落後尼克，第3戰將於明日台灣時間早上8點30分在紐約麥迪遜廣場花園開打。今日媒體記者會上，馬刺眾將溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、哈波（Dylan Harper）、卡瑟爾（Stephon Castle）等人表示，他們仍有信心在客場取得勝利，將戰線延長至回到自家主場作戰。

溫班亞瑪首先強調，接下來系列戰關鍵是，要避免再犯前2戰不斷發生的錯誤，「我們需要充分利用我們之前所做的一切努力，感覺我們做了很多錯事，但我們也堅持不懈，不斷努力，只是有些努力白費了。我知道這些努力並沒有白費，因為我們吸取了教訓。我知道我們不會重蹈覆轍。但在這樣的時刻，我們需要讓這些努力發揮作用。」

馬刺20歲新秀哈波也強調，儘管處境讓人絕望，但現在還不是放棄的時候，「我覺得對我來說，當我帶著這種絕望的心態比賽時，我才能發揮出最佳水平，而我認為這正是這場比賽所需要的。我覺得無論情況如何，我都會全力以赴，如果我沒有那種激情和毅力，那就是在辜負大家。」

後衛卡瑟爾更是透露，馬刺前任名帥波波維奇（Gregg Popovich）在昨日球隊飛往紐約之際，向球隊全體人員發表了演說，鼓勵大家重新振作，「他（波波維奇）傳達的訊息基本上就是讓我們放下過去兩場比賽，事情已經發生了，那兩場比賽本來是完全可以贏的，我們感覺自己把勝利拱手讓給了他們。我們必須放下過去，專注於下一場比賽。」

面對總冠軍賽0比2落後的壓力，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）強調，球隊現在不需要去想系列賽大比分或歷史數據困境，唯一目標就是專注在下一戰。

「我們明晚要在麥迪遜花園廣場打一場比賽，這是唯一重要的比賽。我們必須做好贏球的準備。」強森表示。

2026世足賽倒數

NBA季後賽 馬刺 尼克 Gregg Popovich

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