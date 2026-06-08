NBA／G4最低票價破31萬創史上新高 尼克前鋒痛批：太荒謬了

隨著NBA總決賽接下來將移師紐約舉行，整座城市包含賽事場館麥迪遜廣場花園也陷入瘋狂。根據相關數據顯示，G3最便宜門票已經來到7千美金（約新台幣22萬元），G4則是更誇張，最低票價直接飆破1萬美金（約新台幣31萬元）大關，也讓尼克前鋒哈特（Josh Hart）直言，很多紐約球迷等了一輩子為了看總決賽卻要付出如此高昂的天價，這簡直不合理。

截至今日，NBA總決賽G3在二級市場上最便宜的票價已超過7000美元，G4票價更為驚人，光是最低入場費就要付超過1萬美元的天價，是NBA總決賽史上最昂貴的一場比賽，也是有可能決定總冠軍歸屬的關鍵戰局。因為，距離紐約尼克上一次拿下總冠軍，已經要追溯自53年前，在2026年他們被看好有望在第4戰於主場封王，因此相關票價也跟著水漲船高，不少紐約球迷都想見證這歷史性的一刻。

在今日球隊訓練後，哈特接受採訪時談及此事，他坦言：「我真希望票價不要這麼離譜，我覺得很多期待這一刻很久的人，很遺憾地根本進不去現場，因為最便宜的票也要7000美元或8000美元。這太荒謬了。」

出身於紐約布魯克林地區的尼克後衛「小神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado），從小就是尼克鐵粉，如今將在第3戰、第4戰在鄉親父老面前打球，在談及票價爭議時稱：「（比賽）肯定會很火爆，不過我當然希望價格能再便宜點。」

「這既是好事也是壞事。這意味著我們擁有一群願意竭盡全力來看我們比賽的粉絲，我們對此非常感激。我們現在只能盡力而為，因為不是每個人都能負擔得起這樣的票價。我打算在我的社區舉辦一個觀賽派對。隨機應變，並對我們所處的境況心存感激。這就是紐約的精髓所在。」艾爾瓦拉多補充。

最後，艾爾瓦拉多還被問到倘若尼克真的奪冠，他會做出甚麼反應，「如果我們贏得了總冠軍，我不知道我會做什麼，但我腦子裡肯定會想著該怎麼出去和大家一起慶祝，如果真能那樣，我肯定會認真考慮這件事。」