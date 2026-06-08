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NBA／公牛王朝名將暨知名球評 金恩驟逝享年59歲、死因待公布

聯合新聞網／ 綜合報導
公牛名將金恩。 美聯社
公牛名將金恩。 美聯社

曾隨喬丹（Michael Jordan）寫下「公牛王朝」隊史首次三連霸偉業的替補中鋒金恩（Stacey King），在稍早驚傳離世享年59歲。雖然公牛隊官方聲明中並未公布具體死因，但根據外媒透露，金恩是在其住宅中不慎摔倒後去世。

雖然確切死因尚未公布，但根據《ESPN 1000》節目主持人卡普蘭（David Kaplan）透露，金恩是「在家中摔倒後去世的」。事發後，公牛隊老闆藍斯道夫（Michael Reinsdorf）隨即發表聲明：「金恩深愛著公牛隊，你在他所做的每一件事中都能感受到這點，不論是他打球的方式、他播報比賽的方式，還是他與球迷互動的方式。」金恩驟然離世的消息傳出後，外界都感到萬分悲痛與惋惜。

公牛球團也在社群上發布哀悼，文中提及：「我們對3屆NBA總冠軍得主、深受愛戴的體育播報員金恩的離世感到無比悲痛。」

回顧金恩球員生涯，在1989年NBA選秀會以首輪第6順位加入公牛，場上位置主要擔任大前鋒、中鋒，在1991至1993年期間，他跟隨喬丹、皮本（Scottie Pippen）等人幫助公牛拿下三連霸，這也是隊史前3座總冠軍。在長達9個NBA賽季中，金恩先後效力公牛、灰狼、熱火和塞爾蒂克，他共出賽581場例行賽，場均貢獻6.4分、3.3籃板，投籃命中率接近48%。儘管傷病阻礙了他的潛力，但金恩在整個職業生涯中，始終是一位受人尊敬的隊友，和球隊禁區倚重的支柱。

從籃球界退役後，金恩隨後加入了公牛隊的電視轉播團隊，並最終成為球隊的首席球評。這20多年來，他與現場主播的搭配，讓不少風城球迷難以忘懷，也使他成為芝加哥體育圈備受愛戴的大人物。

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