NBA／總決賽G3大咖雲集「嘸咧驚」 溫班亞瑪：沒必要想太多

明日將舉行的NBA總決賽第3戰，地點將移師尼克主場「MSG」麥迪遜廣場花園，屆時將由許多大咖名人到場觀賽，包括現任美國總統川普。馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在被問到名人到場是否會對他造成壓力時，經歷過無數國際賽大場面的他，斑馬表示自己完全不受影響。

由於總決賽G3川普等名人要來現場觀賽，不僅比賽場館周遭維安升級，比賽張力將進一步提升，溫班亞瑪在今日媒體日被問到，川普出席是否會分散他的專注力，他表示：「我多年來一直在練習自我隔離，而且我認為我做得很好，所以這不是問題，這在媒體方面和奧運會上有些類似。」

年僅22歲的溫班亞瑪還向外界強調，他已經學會如何應對壓力，關鍵是接受現狀而不是過度思考，「該如何應對呢？我認為關鍵在於接受，很多時候，我們需要退後一步，意識到我們走過的路和前方的路，然後坦然接受自己是誰，身處何地，正在做什麼。」

「這就是我夢寐以求的一切，所以沒必要想太多。這就是我命中註定的。」他補充。

馬刺隊目前在總決賽處境艱困，在前2戰於自家主場和尼克激戰四節都輸球，系列賽以0：2落後。回顧NBA總決賽歷史，沒有任何球隊能夠在主場連輸2場後，從0：2落後的局面下逆轉取勝，奪下總冠軍。下一戰G3將在台灣時間明日上午8點半舉行。