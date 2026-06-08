NBA／泰勒絲東冠G3場邊席被拍賣 競標金額狂飆到19萬

14座葛萊美獎得主、美國歌壇天后泰勒絲（Taylor Swift）在日前蒞臨NBA東區冠軍戰G3觀賽，根據美媒報導指出，她當時坐在場邊的位置已被掛牌拍賣，傳出目前拍賣金額已飆到6000美元（約新台幣19萬元）。

在5月24日所舉行的東區冠軍戰G3，克里夫蘭騎士在自家主場交手紐約尼克，這場比賽的焦點除了尼克以121：108大勝騎士搶下聽牌外，場邊席還有大咖現身，泰勒絲與未婚夫NFL球星凱爾斯（Travis Kelce）一同到場觀賽，而他們所坐的位置，正是普遍票價最昂貴的場邊席，據美國拍賣網站The Realest顯示，這張被天后加持過的椅子現已開始接受競標。

該競標說明中寫道：「作為這一代最受認可和最具影響力的藝術家之一，這位坐在椅子上的藝術家憑藉其商業上的成功、評論界的認可和斬獲多座葛萊美獎，贏得了世界級的讚譽，她的出席體現了NBA季後賽的文化影響力，以及東區決賽作為體育界最受矚目的賽事之一的重要意義。」

泰勒絲（左）與未婚夫凱爾斯（右）場邊觀戰。 美聯社

商品資訊還顯示，該座椅帶有Gold OVD認證，證實現場鑑定人員已確認泰勒絲在第3戰中真的有坐過這張座椅。目前群眾對這張椅子的興趣逐漸開始升溫，最初起拍價為100美金（約新台幣3200元），現在的價格已飆升至6000美元。