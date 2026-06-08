NBA／川普預約觀賽！總冠軍G3移師紐約 MSG有何特殊意義？

喜愛運動的人到紐約旅行，10個有8個會將麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）及洋基球場納入朝聖之地。球館有股魔法般的吸引力。

NBA傳奇球星對MSG有一種難以言喻的情緒，籃球之神喬丹（Michael Jordan）說MSG是籃球的麥加（Mecca）。已逝的柯比（Kobe Bryant）2009 年在這狂砍 61 分後說，這座球館總是如此特殊。NBA得分王、42歲還繳出恐佈數據的詹姆斯（LeBron James）覺得MSG的歷史感是其他球館難比。當然怎能不提2012年林書豪如流星般劃過的Linsanity（林來瘋）。

2001年麥可傑克森（Michael Jackson）在MSG登台演唱，為成千上萬樂迷留下不朽身影，票價也創下昂貴的紀錄。

尼克隊自 1999 年輸給馬刺隊後，就再也沒有進入過總決賽，27年的等待也讓門票貴得嚇人，媒體問總冠軍系列賽前2戰的尼克英雄布朗森（Jalen Brunson），球館最後一排門票要7500美元（約台幣23萬6000元），很好奇什麼樣的表演你會願意花7500美元去朝聖？布朗說「這問題很好」，他停頓了幾秒後說：「麥可傑克森的現場演出。」

美國媒體報導總統川普（Donald John Trump）將到MSG 看總冠軍賽第3戰，川普是紐約客、尼克迷，MSG也是他舉行大型演講與造勢的首選之地。能締造「第一位」現任總統到現場看 NBA Final的紀錄，好大喜功的川普怎會錯過。

紐約警察局已宣布，由於川普將出席NBA總決賽第3場比賽，為加強安全措施，麥迪遜廣場花園外將不會舉行觀賽派對。

全球球迷也在看來自藍白紅旗的法國籍聖安東尼奧馬刺的超級新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）會在川普、紐約客前寫下什麼樣的劇本？

紐約廣場花園從來就沒有早已寫好的劇本。