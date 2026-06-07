NBA／談尼克靈活9人輪換 奇兵沙米特強調：我們需要每個人！

尼克在與馬刺的總冠軍系列賽已取得2：0絕對優勢，除了主戰球星外，許多板凳球員的表現也功不可沒，這一切都歸功於新任主帥布朗（Mike Brown）更為靈活的用人策略。身為板凳奇兵一員的尼克後衛沙米特（Landry Shamet），也強調球隊「需要每個人」才能拿下最終勝利。

在去年2025年的NBA季後賽中，前尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）保守的用人策略引起不小爭議，他讓每位先發球員平均上場時間都在35分鐘以上，只有兩名替補球員羅賓森（Mitchell Robinson）、麥克布萊德（Miles McBride）平均上場時間達到兩位數，這也讓氣力放盡的尼克最終在東區決賽2：4慘遭溜馬淘汰。

今年尼克在換上新主帥布朗後，打出新氣象，特別體現在「用人調度」方面他更加靈活，包含沙米特（Landry Shamet）、艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）等人都是受益者。布朗在昨日G2賽後表示：「很多球員都做出了貢獻，這就是為什麼你喜歡擁有一支團隊，因為任何一個晚上都有可能成為任何人的爆發之夜，我們的球員不在乎輸贏。他們為彼此犧牲，最終我們找到了贏球的方法。」

當中，沙米特絕對是讓人意想不到的一名奇兵，原本快要面臨無球可打的他，卻在布朗手下獲得重用，在季後賽三分球命中率高達恐怖的67.6%，且在總決賽前2戰替補出發，皆攻下13分。

在今年季後賽中，尼克球星布朗森（Jalen Brunson）是陣中唯一一位場均出場時間超過34分鐘的先發球員。布朗靈活的臨場調度，以及給予球員們的信任，讓尼克在季後賽中打出13連勝的亮眼表現，沙米特在談到替補球員時表示：「這很重要，我們需要每個人。」