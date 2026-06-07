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NBA／FMVP熱門不是「大頭森」 金塊前鋒分析唐斯更有機會拿

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克中鋒唐斯。 路透社
尼克中鋒唐斯。 路透社

尼克隊在2026年NBA總決賽中以2：0領先馬刺隊，目前力拼爭取隊史第3座冠軍金盃。30歲尼克當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）憑藉攻防兩端統治級表現，幫助尼克豪取季後賽13連勝，金塊前鋒強森（Cameron Johnson）認為，他是今年FMVP的熱門人選。

「大蘋果軍團」今年季後賽目前所遭遇最大挑戰，是在首輪交手老鷹時，前3戰被老鷹取得2：1領先優勢；然而，狀態回溫的尼克很快做出反擊，連拿3勝以4：2強勢晉級下一輪賽事。在後續次輪與東決系列賽中，尼克分別面對76人與騎士皆以4：0完成橫掃，展現東區霸主的實力。

在此前舉行的總決賽G1、G2面對勁敵馬刺，尼克再拿2勝，目前在季後賽已經取得驚人的13連勝。其中，唐斯絕對是關鍵中的關鍵，場均得到17.3分、10.8籃板和5.6助攻，表現絲毫不遜於球星「大頭森」布朗森（Jalen Brunson）。

鑒於唐斯在總決賽攻防兩端限制馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的神勇表現，強森近期在《The Old Man And The Three Podcast》節目中放話，若尼克如願捧回總冠軍，那FMVP人選高機率由唐斯拿下，「在我看來，唐斯目前是總決賽的FMVP，他面臨著一項非常艱鉅任務（防守溫班亞瑪），雖然他們派去執行任務的不止他一個人，但這仍然是一項極其艱鉅的任務。」

「在進攻端擅長的領域，唐斯確實有所作為。所有出手要嘛是他自己創造的輕鬆得分機會，要嘛是流暢的投籃。他12投8中，得到21分13籃板4助攻，這是他們贏得第2場比賽的關鍵原因。」強森總結道。

尼克目前已在總決賽取得2：0領先，接下來G3、G4，將回到自家主場麥迪遜廣場花園舉行。佔盡天時地利人和優勢的他們，距離拿下隊史相隔53年第3座總冠軍，只差2場勝利。

2026世足賽倒數

NBA季後賽 Karl-Anthony Towns Jalen Brunson 尼克

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