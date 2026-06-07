NBA／致命失誤葬送勝利 歐尼爾G2賽後不解斑馬「視線模糊」論

昨日總決賽G2，馬刺雖在比賽前三節遭尼克領先壓制，但他們在第四節末段急起直追並取得超前，只可惜最後時刻溫班亞瑪（Victor Wembanyama）發生致命傳球失誤，葬送比賽勝利，也讓系列賽面臨0：2落後局面。NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）賽後談及溫班亞瑪表現，並嚴厲批評「斑馬」在賽後的言論。

在昨日比賽第四節還剩9.5秒時，溫班亞瑪發生致命傳球失誤，隨後犯規讓布朗森（Jalen Brunson）站上罰球線，布朗森2罰1中讓尼克取得105：104領先；最後一擊由溫班亞瑪操刀，然而他卻投丟，讓比賽失去懸念，馬刺終場就以1分差吞敗。

在賽後記者會上，溫班亞瑪談到了比賽關鍵時刻所發生的各種離譜失誤，「我的視線仍然很模糊（blurry），這就是問題所在，我需要更加沉著冷靜，更好地掌控比賽。我不會把整個回合都講一遍，但這就是我目前的整體情況。」他解釋。

此番言論卻令歐尼爾相當不解，他在《Inside The NBA》節目中對他進行了批評，歐尼爾這樣說：「我不喜歡這樣，首先，作為球隊領袖，你應該承認是我的責任，但別說情況很模糊。我甚至不知道這意味著什麼，但聽起來就像巴克利（Charles Barkley）說的那樣，他慌了神。在這種情況下你不能慌亂，我知道你們0：2，但聽著，作為球隊的領袖，你必須挺身而出。」

歐尼爾隨後強調，馬刺必須更好地做出調整，盡可能讓溫班亞瑪在內線接到球，「溫班亞瑪自己也必須打得更好。他現在的表現，21投6中，根本贏不了球，投進10個三分球也贏不了球。你們必須調整心態，告訴自己：『我們不能輸掉第2場比賽。』」

在先前馬刺首輪4：１淘汰拓荒者後，歐尼爾曾直言「斑馬」是NBA史上第一位完美的大個子球員。但對於批評溫班亞瑪在總決賽表現的言論，只能表明歐尼爾是一名「愛之深責之切」的籃壇前輩。