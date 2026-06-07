NBA／馬刺0：2能否翻盤？總決賽歷史5支球隊辦到 不過有但書

在斬下衛冕軍雷霆後，外界看好有「冠軍相」的馬刺，卻在總決賽被尼克接連攻破2場主場賽事，目前以0：2落後。隨著系列賽將移師紐約，馬刺雖已處在被動局面，但仍還保有一線生機，攤開NBA總決賽歷史，僅有5支球隊辦到在0：2落後的局面下完成逆襲並奪冠，分別是：公鹿（2021）、騎士（2016）、熱火（2006）、拓荒者（1977）、塞爾蒂克（1969）。

2020-21賽季的公鹿隊，是這份名單中最新的一支隊伍，他們在與太陽的總決賽前2戰連吞2敗。但是，他們很快迎來強勢反彈，靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在G3轟下41分，幫助公鹿120：100搶回1勝；緊接著在G4、G5中，公鹿靠著安戴托昆波與哈勒戴（Jrue Holiday）的關鍵防守鎖住勝局，此時已經3：2聽牌；最終公鹿在第6戰以105：98擊敗太陽，成功封王。

2016年騎士的驚天逆轉應該至今仍記憶猶新，當時騎士隊先以0：2落後例行賽73勝的勇士王朝，隨後又以1：3落後，看起來幾乎已與冠軍無緣，但靠著詹姆斯（LeBron James）和厄文（Kyrie Irving）神表現，將系列賽扳成3：3平手拖入搶七；而勇士、騎士在G7生死戰打出「史詩級」演出，在第四節雙方比分僵持在89平，最終兩個標誌性回合決定了比賽走向，詹姆斯先追身大帽伊古達拉（Andre Iguodala）的上籃避免被超前，隨後厄文在比賽最後不到1分鐘命中關鍵三分，幫助騎士隊鎖定勝局，騎士最後以93：89逆轉取勝，成為總決賽歷史上首支在1：3落後的情況下完成逆轉的球隊。

時間回到2006年當時總決賽由熱火交手獨行俠，熱火同樣在開打後以0：2落後，靠著該年FMVP韋德（Dwyane Wade）的神表現，最終熱火強拉尾盤以4：2奪得隊史首座總冠軍，也是21世紀首支在總決賽完成逆轉的隊伍。在1977年NBA總決賽中，76人隊以107：101和107：89贏得了G1、G2，從而佔據絕對優勢；然而，在最後4場比賽，拓荒者中鋒「紅色巨人」華頓（Bill Walton）交出場均16.5分、19.5籃板和6.5助攻的數據，幫助球隊最終4：2翻盤成功。

歷史上第一次在總決賽有球隊完成0：2逆轉，是在1969年上古時期的塞爾蒂克，當時對手為宿敵湖人隊，同樣地，綠衫軍在系列賽前2戰處在絕對落後，但他們很快展開反撲，前6戰雙方戰至3：3平，在G7終局之戰他們108：106險勝湖人，拿下當時隊史第11座總冠軍。值得一提的是，雖然冠軍由塞爾蒂克拿下，但總決賽FMVP卻是湖人的「Logo Man」衛斯特（Jerry West）拿下，至今只有他辦到這項罕見成就。

不過，這5支球隊最終完成翻盤的共同點是，落後球隊都是先在「客場」連輸2場，隨後回到主場才展開反撲。今年馬刺的情況則有些不同，他們前2戰皆在「自家主場」輸球，歷史數據顯示，從未有任何球隊能夠在主場先輸2場、陷入0：2落後情況下，最終逆轉奪冠。很顯然，黑衫軍若要上演「逆襲奪冠」的戲碼，只能用難如登天形容。