NBA／隊友證實愛飆車！小鮑爾駕車撞傷兒童 面臨1.2億賠償訴訟

黃蜂球星小鮑爾（LaMelo Ball）在幾年前駕車誤傷一名兒童，導致其腳部嚴重受傷，該孩童家長也提起相關訴訟。此事也將於近期展開審理，據美媒報導，小鮑爾即將面臨375萬美金（約新台幣1.2億元）的索賠金額。

根據《WCNC夏洛特電視台》報導，這起案件源於2023年10月7日在黃蜂主場光譜中心舉行球迷活動後發生的事件。訴訟稱，小鮑爾在球場附近的一個紅綠燈處準備駕車離去，當時球迷正圍著他的車索要簽名，隨後他駕車撞傷了一名兒童。

訴訟報告還稱，小鮑爾在人群聚集在其車輛周圍後，竟駕車逃離，顯示出極其不負責任的態度。原告也是該名孩童的母親表示，她兒子因被小鮑爾的車撞倒，造成腳部嚴重受傷，這些傷勢造成了長期的後遺症，該名母親還補充，她的兒子患有複雜區域疼痛綜合徵（Complex Regional Pain Syndrome，簡稱CRPS），這是一種慢性疾病，通常伴隨著劇烈疼痛和長期的身體併發症，原告也要求賠償因該事件造成的經濟和精神損失。

然而，小鮑爾否認了這些指控，他的律師團隊要求將審判分為兩個階段。根據該提議，法院首先將認定小鮑爾是否對該事件負有責任。如果責任認定成立，第二階段將決定補償性賠償和懲罰性賠償的金額。此案件最初於2024年5月提起訴訟時，原告要求為自己和兒子賠償共計5萬美元（約新台幣157萬元），隨後索賠金額大幅增加至375萬美元，該訴訟案審判，預計將於今年美國時間6月15日舉行。

夏洛特黃蜂隊最初也被列為被告。然而，法官後來駁回了原告對球隊的訴訟，讓小鮑爾成為主要被告。

小鮑爾過去就曾被爆出有駕車習慣不良的問題，今年初，其他媒體報導了一起有關小鮑爾捲入了一起交通事故的事件，他的黃蜂隊友迪亞巴特（Moussa Diabate）甚至先前在一檔脫口秀節目中開玩笑說，他絕對不會坐小鮑爾的車。