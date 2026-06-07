NBA／尼克主場G3最低票價突破9000美元 川普出席維安升級

NBA總冠軍賽來到紐約尼克主場，美國總統川普8日將前往知名的麥迪遜花園廣場觀賞尼克馬刺第3戰。屆時周邊道路將嚴格管制，球迷不能攜帶包包進場，最好還要提前2小時抵達。

路透社報導，不被看好的尼克在總冠軍賽先於客場拿下重要2勝，至於聖安東尼奧馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）最近表現則未若預期。尼克自1973年後便未再奪冠，此次是1999年後首度重返總冠軍賽。

尼克主場附近的大都會人壽體育場（MetLife Stadium）將舉辦8場世界盃足球賽，其中第1戰將在1週後開踢，但NBA總冠軍賽目前已搶走世界盃風采，截至今天晚間，尼克主場首戰門票在二手平台StubHub上，最低票價已突破9000美元（約新台幣28萬4000元）。

作為尼克主場的麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）位於全美最繁忙的交通樞紐賓州車站（Penn Station）上方，它自詡為「全球最知名球館」，不過尼克已有超過1/4個世紀未在這裡挑戰NBA總冠軍。

因為川普決定出席，特勤局（Secret Service）呼籲持票球迷提早前往球場。特勤局公關主任古利耶米（Anthony Guglielmi）在聲明中表示：「出席民眾應預期麥迪遜花園廣場周邊街道將受到嚴格管制。」

「現場將嚴格執行禁帶包包的規定，我們希望儘早告知以利球迷妥善規畫。出席者也應預期接受特勤局等級的安檢，流程類似機場安檢程序。」

預計紐約地鐵與長島鐵路（Long Island Rail Road）的通勤服務不會中斷，列車將正常停靠賓州車站。

尼克在聲明中表示：「球迷應盡一切努力，將隨身物品減到絕對最少。」

川普第2任期內喜於擁抱重大體育賽事，去年他率先成為首名出席職業美式足球超級盃的現任總統，此後陸續觀看其他重大賽事，包括高球的萊德盃（Ryder Cup）以及國際足總的俱樂部世界盃（FIFAClub World Cup）決賽。

去年9月美國網球公開賽男單決賽，因川普出席執行安檢導致入場速度緩慢，數千持票球迷因此錯過開賽。

古利耶米表示：「為確保準時入場並避免延誤，我們強烈建議球迷至少在開球前2小時抵達。雖然最終行動細節仍在協調，但這是我們目前預期的規劃框架。」

另外，紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）面對球迷因慶祝尼克第2戰力擒馬刺所引發的暴動表示，希望球迷「負責任地慶祝」，「但暴力行為沒有容身之地，對警察施暴絕對不能容忍。」

身為尼克終身鐵粉的曼達尼，自去年贏得市長選舉後已多次出席當地體育賽事，他並告訴紐約廣播電台1010 WINS，計畫出席8日的NBA總冠軍賽事。