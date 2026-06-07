NBA／溫班亞瑪前兩戰對位慘遭壓制 巴克利：唐斯把他打得落花流水

在紐約尼克隊在NBA總決賽中取得2：0絕對領先後，傳奇球星巴克利（Charles Barkley）在賽後抨擊馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的表現，並稱他在場上完全被尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）壓制。

馬刺昨日G2在自家主場交手尼克，克服前三節落後雙位數的局面，黑衫軍在第四節中後段反打一波14：0攻勢，將比分扳平。在比賽最後時刻還剩9.5秒，雙方比分104：104平，溫班亞瑪發生致命傳球失誤，並讓布朗森（Jalen Brunson）站上罰球線，隨後2罰1中取得1分超前。最後一波進攻，溫班亞瑪在擋拆後於中距離跳投失手，讓尼克終場以105：104贏球，總決賽前2戰在客場取得2：0領先，接下來將回到自家主場麥迪遜廣場花園舉行G3、G4，目前局勢已經完全倒向尼克這邊。

賽後，巴克利直言不諱地談到，在這2場賽事中，溫班亞瑪完全被唐斯所壓制，「Wemby（溫班亞瑪）現在肯定嚇壞了，他可能很久沒被打得這麼慘了。Wemby暈頭轉向、球亂飛，這對他來說是個巨大的打擊。」巴克利說道。

巴克利補充：「他現在慌得不行，他才22歲。他（之後）很快就會稱霸聯盟，但現在他被壓制住了。唐斯把他打得落花流水，就這麼簡單。」

唐斯絕對是尼克隊在總決賽開局取打出強勢表現的​​關鍵人物之一，他在攻防兩端都發揮了重要作用。在G1中，作為主要防守者，唐斯將溫班亞瑪的投籃命中率限制在12投2中，同時自己在進攻端也屢屢得手，他該場比賽15投7中攻下18分，外帶12籃板4助攻1火鍋。

在G2賽事中，儘管溫班亞瑪手感回溫砍下29分12籃板，但從比賽過程中明顯看得出，唐斯依舊讓溫班亞瑪打得不舒服，個人還攻下全隊最高的21分，籃板方面也以13顆完勝，並且唐斯在與溫班亞瑪對位期間，搶下了3顆進攻籃板。綜觀這2戰，唐斯不僅用數據和表現打臉那些昔日嘲諷他是「軟唐」的酸民，更證明自己是尼克在冠軍系列賽的關鍵X因子。