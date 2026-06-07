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NBA／川普等大咖都要來！尼克宣布總決賽G3將採超嚴格安檢

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。 法新社
美國總統川普。 法新社

隨著尼克馬刺總決賽系列賽第3戰和第4戰將移師紐約舉行，屆時麥迪遜廣場花園不僅會擠滿許多瘋狂的紐約球迷，許多知名人士也將到場觀戰，包括現任美國總統川普。因此，尼克球團稍早宣布，將在G3執行堪比TSA（美國運輸安全管理局）等級的嚴格安檢措施。

尼克球團日前在一份聲明中寫道：「隨著周一晚間（美國時間）NBA總決賽第3場比賽的臨近，麥迪遜廣場花園和美國特勤局希望透過分享一些重要的安保措施，確保所有持票觀眾都能擁有安全愉快的觀賽體驗，我們將嚴格執行無包政策，球迷應盡量減少攜帶的個人物品。」

紐約尼克主場麥迪遜廣場花園。 法新社
紐約尼克主場麥迪遜廣場花園。 法新社

「球迷在進入麥迪遜廣場花園時將面臨更嚴格的安檢措施，包括類似美國運輸安全管理局的安檢程序。我們強烈建議球迷至少提前2小時到達，以便預留充足的時間進行安檢和入場。」球團補充。

尼克之所以採取遠超以往的安檢政策，除了避免瘋狂的紐約球迷做出失控舉動外，還有一項主因是在第3場比賽，總統川普確定會蒞臨主場觀賽，由於他先前已多次遭遇暗殺事件，因此需要更嚴格的安檢程序來確保總統的安危。這些措施將使登記過程延長數小時，但考量所有人乃至總統的安全，顯然這是必要措施。

尼克馬刺總冠軍系列賽G3，將在台灣時間6月9日周二上午8點半舉行，地點在尼克主場麥迪遜廣場花園。

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