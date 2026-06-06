NBA／溫班亞瑪絕殺跳投失手留遺憾 福克斯力挺：他10次會進9次

福克斯（De'Aaron Fox）擺脫總冠軍賽首戰只得到7分低迷表現，在第2戰挺身而出，全場攻下20分5助攻3籃板，成為馬刺後場最重要的進攻推進者之一。不過即便馬刺在第四節殺出一波追分高潮，最終仍是以1分之差飲恨，成為NBA總冠軍賽史上第3支前兩戰主場輸球的隊伍，也讓馬刺目前處境顯得更加艱難。

賽後被問到NBA史上從未有球隊能在總冠軍賽前2個主場都輸球後最終奪冠，福克斯並未退縮，而是直接回應：「我們就是得讓歷史不要重演。」

福克斯坦言，馬刺原本當然希望能在主場先拿下2勝，但事與願違，如今球隊只能一步一步來，專注下一場比賽。

福克斯說：「我們想贏下這兩場比賽，但現在我們必須一場一場來。」

對馬刺而言，第2戰其實並非沒有機會。尼克一度握有14分領先，但馬刺在第四節打出猛烈反撲，成功把比賽拖進最後決勝時刻。終場前7.5秒，尼克僅領先1分，馬刺擁有最後一擊機會。

最後一波進攻，馬刺選擇由福克斯與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）打雙人配合，透過擋拆想製造換防，試圖讓尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）離開溫班亞瑪身邊。不過羅賓森在掩護後仍成功跟住福克斯，尼克防守並未完全被拆開。

時間所剩無幾，溫班亞瑪最終在羅賓森防守下選擇中距離跳投，但這記可能改寫比賽結果的出手彈框而出，馬刺也以1分之差吞敗。對於隊友最後一擊失手，福克斯沒有責怪溫班亞瑪，反而表達信任。

「那是一個很好的出手機會。那種球他10次會進9次。」福克斯表示。

不過溫班亞瑪賽後則對自己的關鍵處理相當自責。他坦言自己前一個回合的失誤與最後未能把握機會，讓球隊付出代價。

溫班亞瑪說：「我把那場比賽丟掉了。我搞砸了。但到了這個時間點，事情已經結束了。我會後悔嗎？當然會。我會不會用這件事來激勵自己、激勵我們下一場比賽？絕對會。」

馬刺接下來將前往紐約，在麥迪遜花園廣場進行總冠軍賽第3戰。對一支年輕球隊來說，這將是極為艱難的客場環境，尤其尼克帶著2比0領先優勢與全城瘋狂氣氛回到主場，馬刺勢必承受更大壓力。