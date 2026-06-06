快訊

台股周一剉咧等？美股與台指期夜盤上演「史詩級雪崩」 法人這樣看

獨／玉女歌手成演藝圈首位長照碩士！她文憑剛到手 天王尪秒催下一步

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／溫班亞瑪絕殺跳投失手留遺憾 福克斯力挺：他10次會進9次

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪絕殺跳投失手，馬刺無緣逆轉戰局。 美聯社
溫班亞瑪絕殺跳投失手，馬刺無緣逆轉戰局。 美聯社

福克斯（De'Aaron Fox）擺脫總冠軍賽首戰只得到7分低迷表現，在第2戰挺身而出，全場攻下20分5助攻3籃板，成為馬刺後場最重要的進攻推進者之一。不過即便馬刺在第四節殺出一波追分高潮，最終仍是以1分之差飲恨，成為NBA總冠軍賽史上第3支前兩戰主場輸球的隊伍，也讓馬刺目前處境顯得更加艱難。

賽後被問到NBA史上從未有球隊能在總冠軍賽前2個主場都輸球後最終奪冠，福克斯並未退縮，而是直接回應：「我們就是得讓歷史不要重演。」

福克斯坦言，馬刺原本當然希望能在主場先拿下2勝，但事與願違，如今球隊只能一步一步來，專注下一場比賽。

福克斯說：「我們想贏下這兩場比賽，但現在我們必須一場一場來。」

對馬刺而言，第2戰其實並非沒有機會。尼克一度握有14分領先，但馬刺在第四節打出猛烈反撲，成功把比賽拖進最後決勝時刻。終場前7.5秒，尼克僅領先1分，馬刺擁有最後一擊機會。

最後一波進攻，馬刺選擇由福克斯與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）打雙人配合，透過擋拆想製造換防，試圖讓尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）離開溫班亞瑪身邊。不過羅賓森在掩護後仍成功跟住福克斯，尼克防守並未完全被拆開。

時間所剩無幾，溫班亞瑪最終在羅賓森防守下選擇中距離跳投，但這記可能改寫比賽結果的出手彈框而出，馬刺也以1分之差吞敗。對於隊友最後一擊失手，福克斯沒有責怪溫班亞瑪，反而表達信任。

「那是一個很好的出手機會。那種球他10次會進9次。」福克斯表示。

不過溫班亞瑪賽後則對自己的關鍵處理相當自責。他坦言自己前一個回合的失誤與最後未能把握機會，讓球隊付出代價。

溫班亞瑪說：「我把那場比賽丟掉了。我搞砸了。但到了這個時間點，事情已經結束了。我會後悔嗎？當然會。我會不會用這件事來激勵自己、激勵我們下一場比賽？絕對會。」

馬刺接下來將前往紐約，在麥迪遜花園廣場進行總冠軍賽第3戰。對一支年輕球隊來說，這將是極為艱難的客場環境，尤其尼克帶著2比0領先優勢與全城瘋狂氣氛回到主場，馬刺勢必承受更大壓力。

2026世足賽倒數

NBA季後賽

相關新聞

NBA／布朗森提醒尼克2連勝別鬆懈 尊重馬刺反撲能力：必須做好準備

尼克在總冠軍賽前2戰客場擊敗馬刺，成為史上第3支達此紀錄的球隊，距離隊史自1973年後首座總冠軍只差2勝。不過身為球隊領袖的布朗森（Jalen Brunson）並沒有因此被勝利沖昏頭，他在第2戰賽後提醒全隊，面對這支年輕又充滿天賦的馬刺，尼克絕對不能有任何鬆懈。

NBA／「硬糖」再次擊殺溫班亞瑪 唐斯憶亡母哽咽：相信媽媽有保佑

尼克在第2戰以105比104險勝馬刺，系列賽取得2比0領先，距離隊史自1973年後首座總冠軍只差2勝。這場比賽中，唐斯（Karl-Anthony Towns）再度扮演尼克關鍵支柱，全場攻下21分、13籃板，並在攻守兩端都扛下重要任務，幫助球隊在客場驚險搶下勝利。

NBA／自責最後關頭搞砸比賽 溫班亞瑪坦言自己仍感到「混亂」

馬刺在總冠軍賽第2戰以104比105惜敗紐約尼克，系列賽陷入0比2落後。馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）雖然在下半場逐漸找回狀態，但最後關頭卻出現致命傳球失誤，還錯失絕殺對手的機會，無緣在主場扳平系列賽。賽後他也坦承自己搞砸了，並表示會把這次挫敗化為下一戰的燃料。

NBA／馬刺主場2連敗陷絕境 哈波拒投降：系列賽不是先拿2勝就結束

馬刺在2026年NBA總冠軍賽開局陷入艱難處境，前2戰都在自家主場敗給尼克，系列賽已經陷入0比2落後。不過菜鳥後衛哈波（Dylan Harper）並沒有因此失去信心，他強調馬刺現在最重要的是團結在一起，不能因連續吞敗就低頭。

NBA／溫班亞瑪絕殺跳投失手留遺憾 福克斯力挺：他10次會進9次

福克斯（De'Aaron Fox）擺脫總冠軍賽首戰只得到7分低迷表現，在第2戰挺身而出，全場攻下20分5助攻3籃板，成為馬刺後場最重要的進攻推進者之一。不過即便馬刺在第四節殺出一波追分高潮，最終仍是以1分之差飲恨，成為NBA總冠軍賽史上第3支前兩戰主場輸球的隊伍，也讓馬刺目前處境顯得更加艱難。

NBA／曾經2勝領先慘遭逆轉 布里吉斯喊話尼克保持飢渴：現在還是0比0

尼克在總冠軍賽第2戰驚險擊敗馬刺，系列賽取得2比0領先，布里吉斯（Mikal Bridges）此役13投8中包含4記三分球，繳出20分6籃板6助攻，展現絕佳效率極高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。