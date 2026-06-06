快訊

台股周一剉咧等？美股與台指期夜盤上演「史詩級雪崩」 法人這樣看

獨／玉女歌手成演藝圈首位長照碩士！她文憑剛到手 天王尪秒催下一步

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／曾經2勝領先慘遭逆轉 布里吉斯喊話尼克保持飢渴：現在還是0比0

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布里吉斯(右)展現絕佳效率。 路透社
布里吉斯(右)展現絕佳效率。 路透社

尼克在總冠軍賽第2戰驚險擊敗馬刺，系列賽取得2比0領先，布里吉斯（Mikal Bridges）此役13投8中包含4記三分球，繳出20分6籃板6助攻，展現絕佳效率。

尤其第三節當唐斯（Karl-Anthony Towns）陷入犯規麻煩之際，布里吉斯成為尼克最可靠的進攻支點，幫助球隊維持領先優勢且保持節奏。不只在外線命中關鍵投籃，也能適時擔任傳導者，送出漂亮助攻。

賽後談到自己能夠保持冷靜，布里吉斯表示，自己曾經打過總冠軍賽的經驗，讓他更清楚這種場合需要投入什麼樣的專注與強度。

「我想就是因為以前來過這裡，知道這會是什麼樣子。那是一種經驗，你知道每一個時刻都必須付出多少努力。」布里吉斯說。

布里吉斯曾在2021年隨太陽打進總冠軍賽，當時太陽在系列賽前2戰取得2比0領先，卻隨後連輸4場，最終遭公鹿逆轉。正因親身經歷過這種從領先到崩盤的過程，他比任何人都更清楚，尼克現在絕不能因取得2勝優勢而放鬆。

布里吉斯也在更衣室傳達出與已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）當年「工作還沒完成」相近的心態。他面對媒體時表示：「我們會戰鬥到最後一刻。現在是0比0，永遠都要保持飢渴和拚搏精神。」

這句話也點出尼克目前最重要的態度。雖然球隊已經在客場連拿2勝，並且將系列賽帶回麥迪遜花園廣場，但當尼克全隊陷入狂喜時刻，布里吉斯的態度也提醒著所有人，現在還不是慶祝的時候。

回顧本季季後賽初期，布里吉斯一度陷入低潮，外界甚至質疑尼克當初付出多達5枚首輪籤換來他的決定是否過於昂貴。然而隨著季後賽深入，這些質疑聲浪已經逐漸消失。

布里吉斯不僅是尼克最穩定的側翼防守者之一，還能對位多個位置、承擔大量出賽時間，更是在進攻端以高效率投籃與無球跑動提供巨大價值。

第3戰將移師紐約進行，麥迪遜花園廣場勢必陷入瘋狂。不過布里吉斯已經替尼克定下基調：不管外界如何看待2比0領先，對他們而言，一切都必須從0比0開始。

2026世足賽倒數

NBA季後賽

相關新聞

NBA／布朗森提醒尼克2連勝別鬆懈 尊重馬刺反撲能力：必須做好準備

尼克在總冠軍賽前2戰客場擊敗馬刺，成為史上第3支達此紀錄的球隊，距離隊史自1973年後首座總冠軍只差2勝。不過身為球隊領袖的布朗森（Jalen Brunson）並沒有因此被勝利沖昏頭，他在第2戰賽後提醒全隊，面對這支年輕又充滿天賦的馬刺，尼克絕對不能有任何鬆懈。

NBA／「硬糖」再次擊殺溫班亞瑪 唐斯憶亡母哽咽：相信媽媽有保佑

尼克在第2戰以105比104險勝馬刺，系列賽取得2比0領先，距離隊史自1973年後首座總冠軍只差2勝。這場比賽中，唐斯（Karl-Anthony Towns）再度扮演尼克關鍵支柱，全場攻下21分、13籃板，並在攻守兩端都扛下重要任務，幫助球隊在客場驚險搶下勝利。

NBA／自責最後關頭搞砸比賽 溫班亞瑪坦言自己仍感到「混亂」

馬刺在總冠軍賽第2戰以104比105惜敗紐約尼克，系列賽陷入0比2落後。馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）雖然在下半場逐漸找回狀態，但最後關頭卻出現致命傳球失誤，還錯失絕殺對手的機會，無緣在主場扳平系列賽。賽後他也坦承自己搞砸了，並表示會把這次挫敗化為下一戰的燃料。

NBA／馬刺主場2連敗陷絕境 哈波拒投降：系列賽不是先拿2勝就結束

馬刺在2026年NBA總冠軍賽開局陷入艱難處境，前2戰都在自家主場敗給尼克，系列賽已經陷入0比2落後。不過菜鳥後衛哈波（Dylan Harper）並沒有因此失去信心，他強調馬刺現在最重要的是團結在一起，不能因連續吞敗就低頭。

NBA／溫班亞瑪絕殺跳投失手留遺憾 福克斯力挺：他10次會進9次

福克斯（De'Aaron Fox）擺脫總冠軍賽首戰只得到7分低迷表現，在第2戰挺身而出，全場攻下20分5助攻3籃板，成為馬刺後場最重要的進攻推進者之一。不過即便馬刺在第四節殺出一波追分高潮，最終仍是以1分之差飲恨，成為NBA總冠軍賽史上第3支前兩戰主場輸球的隊伍，也讓馬刺目前處境顯得更加艱難。

NBA／曾經2勝領先慘遭逆轉 布里吉斯喊話尼克保持飢渴：現在還是0比0

尼克在總冠軍賽第2戰驚險擊敗馬刺，系列賽取得2比0領先，布里吉斯（Mikal Bridges）此役13投8中包含4記三分球，繳出20分6籃板6助攻，展現絕佳效率極高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。