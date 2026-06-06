NBA／曾經2勝領先慘遭逆轉 布里吉斯喊話尼克保持飢渴：現在還是0比0

尼克在總冠軍賽第2戰驚險擊敗馬刺，系列賽取得2比0領先，布里吉斯（Mikal Bridges）此役13投8中包含4記三分球，繳出20分6籃板6助攻，展現絕佳效率。

尤其第三節當唐斯（Karl-Anthony Towns）陷入犯規麻煩之際，布里吉斯成為尼克最可靠的進攻支點，幫助球隊維持領先優勢且保持節奏。不只在外線命中關鍵投籃，也能適時擔任傳導者，送出漂亮助攻。

賽後談到自己能夠保持冷靜，布里吉斯表示，自己曾經打過總冠軍賽的經驗，讓他更清楚這種場合需要投入什麼樣的專注與強度。

「我想就是因為以前來過這裡，知道這會是什麼樣子。那是一種經驗，你知道每一個時刻都必須付出多少努力。」布里吉斯說。

布里吉斯曾在2021年隨太陽打進總冠軍賽，當時太陽在系列賽前2戰取得2比0領先，卻隨後連輸4場，最終遭公鹿逆轉。正因親身經歷過這種從領先到崩盤的過程，他比任何人都更清楚，尼克現在絕不能因取得2勝優勢而放鬆。

布里吉斯也在更衣室傳達出與已故傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）當年「工作還沒完成」相近的心態。他面對媒體時表示：「我們會戰鬥到最後一刻。現在是0比0，永遠都要保持飢渴和拚搏精神。」

這句話也點出尼克目前最重要的態度。雖然球隊已經在客場連拿2勝，並且將系列賽帶回麥迪遜花園廣場，但當尼克全隊陷入狂喜時刻，布里吉斯的態度也提醒著所有人，現在還不是慶祝的時候。

回顧本季季後賽初期，布里吉斯一度陷入低潮，外界甚至質疑尼克當初付出多達5枚首輪籤換來他的決定是否過於昂貴。然而隨著季後賽深入，這些質疑聲浪已經逐漸消失。

布里吉斯不僅是尼克最穩定的側翼防守者之一，還能對位多個位置、承擔大量出賽時間，更是在進攻端以高效率投籃與無球跑動提供巨大價值。

第3戰將移師紐約進行，麥迪遜花園廣場勢必陷入瘋狂。不過布里吉斯已經替尼克定下基調：不管外界如何看待2比0領先，對他們而言，一切都必須從0比0開始。