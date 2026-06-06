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NBA／馬刺主場2連敗陷絕境 哈波拒投降：系列賽不是先拿2勝就結束

聯合新聞網／ 綜合外電報導
菜鳥後衛哈波。 路透社
菜鳥後衛哈波。 路透社

馬刺在2026年NBA總冠軍賽開局陷入艱難處境，前2戰都在自家主場敗給尼克，系列賽已經陷入0比2落後。不過菜鳥後衛哈波（Dylan Harper）並沒有因此失去信心，他強調馬刺現在最重要的是團結在一起，不能因連續吞敗就低頭。

馬刺今天原本有機會在最後關頭扳平系列賽，卻因溫班亞瑪（Victor Wembanyama）關鍵失誤與最後一擊未能命中，讓尼克在客場連拿2勝。系列賽接下來將移師紐約麥迪遜花園廣場，馬刺若想回到聖城續命，勢必要想辦法在客場搶回至少1場勝利。

談到球隊接下來該如何應對困境，哈波表示：「我覺得對我們來說，最重要的就是繼續團結在一起，不要低著頭。我們只需要專注在下一場比賽。」

他也提醒全隊，總冠軍賽並不是先拿到2勝就結束。「這不是誰先贏2場就結束的系列賽，所以我們真的不能因為這樣就垂頭喪氣。」

不過從歷史角度來看，馬刺目前確實站在極度不利的位置。NBA史上從未有球隊在總冠軍賽前2戰都於主場落敗後，最終還能逆轉奪冠。過去像是1993年太陽與1995年魔術都曾遇過類似處境，兩隊都未能改寫結局。

即便如此，哈波認為馬刺現在不能被歷史壓垮，而是必須把注意力放在眼前的第3戰。他表示，球隊接下來需要帶著更強烈的求生意志上場。

「我們就是必須帶著更絕望、沒有退路的心態出賽。」哈波說。

這位年輕後衛在總冠軍賽前2戰中，持續扮演馬刺板凳上的重要火力來源，平均可繳出15.5分、7籃板，是球隊替補席少數能穩定提供能量與攻勢的球員。在溫班亞瑪與福克斯（De'Aaron Fox）承受尼克重點防守之下，哈波的侵略性也將是馬刺接下來能否反擊的重要因素。

哈波的態度也代表馬刺青年軍目前最需要的精神。即使主場連敗、歷史站在對立面，馬刺仍必須相信自己還有反撲空間。系列賽並未結束，但從現在開始，他們已經沒有太多犯錯餘地。

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