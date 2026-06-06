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NBA／布朗森提醒尼克2連勝別鬆懈 尊重馬刺反撲能力：必須做好準備

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗森。 新華社
布朗森。 新華社

尼克在總冠軍賽前2戰客場擊敗馬刺，成為史上第3支達此紀錄的球隊，距離隊史自1973年後首座總冠軍只差2勝。不過身為球隊領袖的布朗森（Jalen Brunson）並沒有因此被勝利沖昏頭，他在第2戰賽後提醒全隊，面對這支年輕又充滿天賦的馬刺，尼克絕對不能有任何鬆懈。

尼克第2戰以105比104險勝馬刺，過程相當艱辛，原本第四節一度領先兩位數分差看似勝券在握，沒想到卻被逼到差點翻盤。即使他們已經連續搶下兩場勝利，布朗森仍認為，隨著系列賽移師麥迪遜花園廣場，馬刺勢必會在第3戰拿出更強烈反撲。

被問到年輕馬刺是否還能把強度再往上提升時，布朗森展現對對手的高度尊重。他說：「以我對他們的了解，他們絕對還會提升到另一個層次。我們必須做好準備，也必須準備好去匹配他們的強度，準備打滿48分鐘。」

馬刺在第2戰已經證明，只要他們把比賽強度拉高，仍足以讓尼克陷入巨大壓力。第四節馬刺曾打出一波14比0攻勢，不只抹平落後，甚至在最後階段一度取得領先。

布朗森此役進攻手感並不理想，全場25投僅7中，但他仍在關鍵時刻展現老將般的成熟與冷靜。全場他攻下20分，完成全場最高的5次抄截。其中最關鍵一球，就是終場前溫班亞瑪發生傳球失誤，布朗森順勢拿到球權獲得罰球機會，在終場前9.5秒罰進致勝分。

尼克此役贏球後，已經在本季季後賽拉出13連勝，成為NBA史上除了2017年 「宇宙勇」後，第2支能在單一季後賽寫下如此連勝紀錄的球隊。

然而，布朗森很清楚，總冠軍賽真正困難的地方，往往不是取得領先，而是如何把系列賽關門。尤其馬刺是擁有溫班亞瑪、福克斯與一群年輕核心的球隊，即使0比2落後，他們仍具備在任何一場比賽翻轉局面的能力。

尼克接下來將回到主場麥迪遜花園廣場，面對全紐約球迷的期待與瘋狂氣氛。對這支已經等待冠軍超過半世紀的球隊而言，距離夢想只剩最後2勝，但布朗森也知道，越接近終點，越不能被目前優勢迷惑，必須保持專注，在接下來每一場比賽都灌注同樣的強度與執行力。

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