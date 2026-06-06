NBA／「硬糖」再次擊殺溫班亞瑪 唐斯憶亡母哽咽：相信媽媽有保佑

尼克在第2戰以105比104險勝馬刺，系列賽取得2比0領先，距離隊史自1973年後首座總冠軍只差2勝。這場比賽中，唐斯（Karl-Anthony Towns）再度扮演尼克關鍵支柱，全場攻下21分、13籃板，並在攻守兩端都扛下重要任務，幫助球隊在客場驚險搶下勝利。

唐斯本季季後賽打出生涯至今最成熟也最具影響力的籃球，這股狀態一路延續到總冠軍賽。第2戰開局尼克一度陷入雙位數落後，正是唐斯挺身而出，成為球隊最穩定的進攻武器。他在那段時間與馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）正面對決，不只在進攻端持續取分，也在防守端展現對抗性，盡力限制這位7呎4吋長人的破壞力。

比賽最後一擊，馬刺有機會逆轉戰局，但溫班亞瑪的跳投彈框而出，尼克驚險保住1分領先。賽後唐斯受訪時，談到最後一回合時也難掩情緒，提到已故母親彷彿在天上守護著自己與球隊。

唐斯表示：「這真的很不可思議。當你在人生中失去父母後，你會開始尋找各種跡象。那個回合前，我非常強烈地向她祈禱。一位偉大球員得到了出手機會，但球就是沒有進。那是很棒的防守，向羅賓森（Mitchell Robinson）致敬，也向我們整支球隊致敬。但你知道，我把這當成是一個徵兆，我媽媽就在這裡。我真的非常感謝她。」

唐斯的母親克魯茲（Jackie Cruz-Towns）在2020年4月因感染新冠後併發症離世，當時對唐斯造成巨大打擊。更令人心碎的是，當年也是唐斯做出讓母親安詳離世的艱難決定。從那之後，唐斯職業生涯的每一步，幾乎都帶著對母親的思念與致敬。

他近期在《ESPN》節目中談到失去母親的影響時，罕見敞開心房表示：「如果要脆弱地說，當你經歷那樣的事情，我覺得除了失去孩子之外，沒有什麼比這更痛苦了。它會把你建立起來，也會讓你變得難以衡量地堅強。」

唐斯也提到，自己脖子上刺有《腓立比書》4章13節與母親離世日期，這段經文是「我靠著那加給我力量的基督，凡事都能做。」

唐斯說：「我在4月13日失去母親時，被賦予了力量。那一直是我從小最喜歡的聖經章節。我不知道當我成年後，它會在我生命中有這麼重大的意義。但我知道的是，當我帶著信仰前進、當我知道天使在我身邊同行時，我真的能做到任何事。我覺得一切皆有可能，沒有什麼是不可能的。」

對唐斯而言，籃球早已不只是個人榮耀。他表示，自己一路走來，不只為自己而戰，也為母親、家人、朋友與所有支持過他的人而戰。他曾代表母親祖國多明尼加出戰國際賽，如今則在尼克扮演核心角色，帶領紐約朝總冠軍邁進。

唐斯說：「我一直提到『感恩』這個詞。我很感謝自己能處在這個位置，因為我知道有很多朋友已經不在這裡，無法親眼看見這一刻，無法給我擁抱或傳訊息給我。我是為他們而做。我也為我母親的國家、為多明尼加共和國的每一個人而做；為那座在我母親移民過來時接納她的城市而做；也為我在紐澤西的家人而做，是他們讓我成長，並讓我愛上籃球這項運動。」

他接著說：「這需要一整個族群，也需要一整個村莊。我很幸運，生命中擁有這樣的村莊，讓我能走到今天這一步。」

對尼克來說，布朗森（Jalen Brunson）依舊是進攻核心，但唐斯在禁區、外線拉開空間與籃板保護上的貢獻，讓球隊在面對馬刺充滿天賦的陣容時仍能維持絕佳競爭力。

尼克如今距離總冠軍只差2勝，唐斯也距離生涯最高榮耀只剩一步之遙。若最終能幫助尼克終結長達53年的冠軍荒，這段旅程不只會成為紐約籃球史上的重要篇章，也會是唐斯獻給母親、家人與一路支持他的所有人的最動人禮物。