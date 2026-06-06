NBA／自責最後關頭搞砸比賽 溫班亞瑪坦言自己仍感到「混亂」

馬刺在總冠軍賽第2戰以104比105惜敗紐約尼克，系列賽陷入0比2落後。馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）雖然在下半場逐漸找回狀態，但最後關頭卻出現致命傳球失誤，還錯失絕殺對手的機會，無緣在主場扳平系列賽。賽後他也坦承自己搞砸了，並表示會把這次挫敗化為下一戰的燃料。

比賽最後階段，雙方戰成104比104平手，馬刺原本有機會在最後進攻中完成超前，甚至直接收下勝利，但溫班亞瑪在關鍵回合傳球時，將球砸到隊友卡瑟爾（Stephon Castle）背後，造成失誤，也讓尼克重新掌握球權。

布朗森（Jalen Brunson）終場前9.5秒罰進超前分。馬刺最後一擊仍交給溫班亞瑪執行，但他選擇中距離跳投未能命中，最終馬刺以1分之差吞敗，主場連丟2戰。

根據過往歷史，馬刺成為1993年太陽和1995年魔術之後，第3支在總冠軍賽前兩戰主場落敗的球隊，而前面兩隊最終都無法奪冠，顯然馬刺已經面臨無路可退的困境。

賽後談到最後幾個回合的處理，溫班亞瑪坦言自己仍感到混亂。他說：「我現在還是有點模糊，這就是整個問題。我需要更冷靜，對比賽要有更多掌控。我不會逐一回顧每個回合，但這就是大致情況。」

當被問到所謂「模糊」是指最後幾個回合，還是整場第2戰都有這樣的狀況時，溫班亞瑪回答：「我會說是最後3個回合。我認為我們需要讓自己處在更好的條件下。我們正在替自己挖洞，這也是目前為止的主軸。」

比賽結束後，溫班亞瑪走進球員通道時明顯壓抑情緒。面對媒體詢問當下心境，他坦言內心充滿各種負面情緒，但也沒有逃避責任。

溫班亞瑪說：「有很多各種類型的情緒。我的意思是，也不是各種類型，只有負面的那種。」他隨後露出苦笑，接著說：「是的，我把那場比賽丟掉了。我搞砸了。我們整隊打得也不好。那場比賽我們原本就必須要贏下來。」

不過溫班亞瑪也強調，失敗已經發生，接下來只能把懊悔轉化為前進動力。

他表示：「但到這個時間點，事情已經結束了。我會後悔嗎？當然會。那我會不會用這件事來激勵自己、也激勵我們下一場比賽？絕對會。」

對馬刺而言，這場敗仗格外沉重。他們一度在第四節中段落後雙位數，靠著溫班亞瑪帶隊反攻，甚至在最後1分鐘取得領先，卻沒能把勝利守住。

如今系列賽將移師紐約，馬刺不只必須面對0比2落後的沉重壓力，還要在麥迪遜花園廣場面對氣勢正盛的尼克與狂熱主場球迷。