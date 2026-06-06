NBA／尼克13連勝僅次「宇宙勇」 史上第3度總冠軍賽客場2連勝

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在最後時刻發生要命失誤，加上最後一級跳投失手，讓原本兩位數領先的尼克，最終1分之差驚險擊敗馬刺，系列賽取得2比0優勢。

這一勝也讓尼克寫下多項歷史紀錄。他們成為NBA史上第2支能在單一季後賽拿下13連勝的球隊，前一隊是2016-17年賽季締造15連勝的「宇宙勇」；勇士當年最終也以16勝1敗的絕對優勢奪冠。同時，尼克也拿下本季季後賽客場8連勝，追平2000-01年洛杉磯湖人，並列NBA單一季後賽最長客場連勝紀錄。

更重要的是，尼克成為NBA史上第3支能在總冠軍賽前2戰都於客場贏球的球隊，前2支分別是喬丹（Michael Jordan）領軍的1993年芝加哥公牛，以及歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）領軍的1995年休士頓火箭。

這兩隊最終也都成功奪冠，公牛是花6場擊敗太陽，火箭則在客場先拿2勝後回到主場橫掃魔術。如今，尋求1973年後首座總冠軍的尼克，也站上相同歷史軌道。

系列賽第3戰接下來將移師紐約麥迪遜花園廣場。尼克距離隊史睽違53年的總冠軍只差2勝，紐約球迷熱情也已全面引爆。美國總統川普（Donald Trump）預計將出席第3戰觀看，而最低門票價格據悉已經破萬。