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NBA／連兩場對位溫班亞瑪占優勢 唐斯FMVP呼聲水漲船高

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐斯再次壓制斑馬，自己又有21分、13籃板、4助攻的全能演出。 歐洲新聞圖片社
唐斯再次壓制斑馬，自己又有21分、13籃板、4助攻的全能演出。 歐洲新聞圖片社

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尼克隊今天在總冠軍賽第二戰再度上演逆轉戲碼，面對首節就狂轟34分的馬刺隊，尼克後三節靠著防守加壓以及多點開花的攻勢扭轉局勢，最終以1分差距收下冠軍賽2連勝與季後賽13連勝，將帶著絕對領先優勢回到紐約主場，賽後攻守表現亮眼的唐斯（Karl-Anthony Towns）表示，是紐約的能量幫助他們贏得比賽。

尼克在今天的冠軍賽第二戰上半場一度以12分差距落後，不過在唐斯（Karl-Anthony Towns）與布里吉斯（Mikal Bridges）輪番挺身而出下扭轉戰局，第四節最後階段更是靠著布朗森（Jalen Brunson）的罰球以及擋下馬刺最後一波進攻溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的跳投，以1分差距險勝。

賽後談到擋下馬刺最後一波進攻時，唐斯說：「我們一直告訴自己，必須要完成這次防守，整個第四節我們都沒有守得很好。不過我們打得很努力，讓自己處在一個領先的位置，這是我們今年季後賽一直做得很好的事情，建立領先然後守住勝利。」

唐斯也不忘誇讚馬刺的韌性，「馬刺讓他們自己重回到比賽之中，甚至一度有贏球機會，但我們的拚勁、韌性，紐約這座城市站了出來，是紐約的球迷、能量幫助我們，讓我們找到贏球的方式。」

唐斯在總冠軍賽首戰與羅賓森（Mitchell Robinson）攜手，讓溫班亞瑪全場出手21次僅命中6球，自己也有18分、12籃板、4助攻，今天他則是再有21分、13籃板、4助攻的全能演出，冠軍賽前兩戰對於球隊的重要性不下於尼克一哥布朗森，更讓他冠軍賽MVP的呼聲水漲船高。

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溫班亞瑪 唐斯 NBA NBA季後賽

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