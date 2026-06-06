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NBA／尼克主場票價飆破8000美元 川普：沒錢進場可以看電視

聯合新聞網／ 綜合外電報導
隨著尼克有機會奪冠，紐約主場票價飆漲。 法新社
隨著尼克有機會奪冠，紐約主場票價飆漲。 法新社

紐約尼克睽違多年重返NBA總冠軍賽，也讓麥迪遜花園廣場的門票價格飆到驚人高度。美國總統川普（Donald Trump）預計將出席2026年NBA總冠軍賽第3戰，不過當被問到一般球迷難以負擔高昂票價時，他給出的回答相當直接：可以看電視。

川普日前接受媒體訪問時表示：「他們可以在電視上看。看電視某種程度算是半免費的，但人生就是這樣。」

他接著說：「如果這場比賽沒有那麼重要，如果這支球隊沒有這麼成功，你就可以很容易進場看球。」

由於尼克自1999年後首度重返NBA總冠軍賽，紐約球迷熱情全面爆發，也讓第3戰門票價格衝上歷史高點。根據二級票務市場資訊，總冠軍賽第3戰在麥迪遜花園廣場的最低入場票價已飆破8000美元，StubHub等主要轉售平台上，最便宜單張門票價格甚至介於9300至9700美元之間。

這樣的票價反映尼克重返冠軍舞台後的市場狂熱。對許多紐約球迷來說，這不只是看一場比賽，而是見證球隊睽違27年再度於總冠軍賽主場出賽的歷史時刻，也因此讓門票需求遠遠超出一般例行賽或季後賽行情。

尼克本季一路殺進總冠軍賽，不只帶動紐約籃球熱潮，也讓場外話題不斷升溫。從瘋狂票價、名人進場，到川普即將現身麥迪遜花園廣場，這輪總冠軍賽第3戰已不只是單純的籃球比賽，更成為紐約體壇、娛樂圈與政治人物共同聚焦的超大型事件。

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