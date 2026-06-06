NBA／尼克馬刺總冠軍賽首戰收視爆棚 創詹柯對決後最高紀錄

2026年NBA總冠軍賽才剛開打，就已經展現超高關注度。尼克與馬刺的系列賽首戰，不只場上對決話題十足，場外收視表現同樣驚人，甚至追平近年最受矚目的「詹柯對決」時代熱度。

根據《ESPN》公布數據，尼克與馬刺上周三進行的總冠軍賽第1戰，平均收視人數達到1693萬人，比去年溜馬與雷霆總冠軍賽第1戰大幅成長90%。更重要的是，這場比賽最高收視人數一度衝上1963萬人，出現在美東時間晚間11點左右，也就是比賽第四節階段。

這項數據讓今年總冠軍賽第1戰成為自2018年以來收視最高的NBA總冠軍賽首戰。2018年正是詹姆斯（LeBron James）當時所屬的蘭騎士，連續第4年在總冠軍賽碰上柯瑞（Stephen Curry）領軍的金州勇士，也是兩大超級巨星最後一次於總冠軍賽舞台交鋒。

此外，今年尼克對馬刺的首戰，也成為ABC史上收視最高的NBA總冠軍賽第1戰，同時也是自2019年暴龍與勇士總冠軍賽第6戰以來，平均收視最高的一場總冠軍賽比賽。2019年暴龍與勇士第6戰平均收視為1834萬人，當時暴龍最終擊敗勇士，奪下隊史首冠。

今年總冠軍賽能在首戰就創下高收視，與雙方話題性密不可分。尼克睽違多年重返總冠軍賽，背負紐約球迷長達半世紀以上的冠軍期待；馬刺則由新世代超級球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍，試圖開啟球隊新王朝。布朗森（Jalen Brunson）與溫班亞瑪的對決，也讓這組系列賽在開打前就受到高度矚目。

比賽內容同樣沒有讓球迷失望。尼克在客場展現強大韌性，由布朗森帶領球隊以105比95擊敗馬刺，成功在聖城搶下勝利，延續12連勝氣勢。

值得一提的是，今年總冠軍賽第1戰的收視數字，也超越過去16年世界大賽首戰中的15場，包括2024年紐約洋基與洛杉磯道奇的世界大賽首戰。那組對決涵蓋美國最大兩大媒體市場，平均收視人數為1520萬人，但仍低於今年尼克與馬刺的NBA總冠軍賽首戰。

從數據來看，尼克與馬刺這組新舊歷史交會的對決，已經成功喚起全美觀眾高度興趣。無論是紐約市場本身的巨大號召力，還是溫班亞瑪作為聯盟未來門面的吸引力，都讓2026年總冠軍賽開局收視聲勢驚人。