快訊

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手！尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

陳零九傳身價破億新北買房？經紀人揭房產真相

美伊再度交火！美擊落無人機後轟雷達站 伊朗射7枚飛彈襲「敵方基地」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／尼克馬刺總冠軍賽首戰收視爆棚 創詹柯對決後最高紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗森率領尼克拿下首戰勝利。 美聯社
布朗森率領尼克拿下首戰勝利。 美聯社

2026年NBA總冠軍賽才剛開打，就已經展現超高關注度。尼克與馬刺的系列賽首戰，不只場上對決話題十足，場外收視表現同樣驚人，甚至追平近年最受矚目的「詹柯對決」時代熱度。

根據《ESPN》公布數據，尼克與馬刺上周三進行的總冠軍賽第1戰，平均收視人數達到1693萬人，比去年溜馬與雷霆總冠軍賽第1戰大幅成長90%。更重要的是，這場比賽最高收視人數一度衝上1963萬人，出現在美東時間晚間11點左右，也就是比賽第四節階段。

這項數據讓今年總冠軍賽第1戰成為自2018年以來收視最高的NBA總冠軍賽首戰。2018年正是詹姆斯（LeBron James）當時所屬的蘭騎士，連續第4年在總冠軍賽碰上柯瑞（Stephen Curry）領軍的金州勇士，也是兩大超級巨星最後一次於總冠軍賽舞台交鋒。

此外，今年尼克對馬刺的首戰，也成為ABC史上收視最高的NBA總冠軍賽第1戰，同時也是自2019年暴龍與勇士總冠軍賽第6戰以來，平均收視最高的一場總冠軍賽比賽。2019年暴龍與勇士第6戰平均收視為1834萬人，當時暴龍最終擊敗勇士，奪下隊史首冠。

今年總冠軍賽能在首戰就創下高收視，與雙方話題性密不可分。尼克睽違多年重返總冠軍賽，背負紐約球迷長達半世紀以上的冠軍期待；馬刺則由新世代超級球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍，試圖開啟球隊新王朝。布朗森（Jalen Brunson）與溫班亞瑪的對決，也讓這組系列賽在開打前就受到高度矚目。

比賽內容同樣沒有讓球迷失望。尼克在客場展現強大韌性，由布朗森帶領球隊以105比95擊敗馬刺，成功在聖城搶下勝利，延續12連勝氣勢。

值得一提的是，今年總冠軍賽第1戰的收視數字，也超越過去16年世界大賽首戰中的15場，包括2024年紐約洋基與洛杉磯道奇的世界大賽首戰。那組對決涵蓋美國最大兩大媒體市場，平均收視人數為1520萬人，但仍低於今年尼克與馬刺的NBA總冠軍賽首戰。

從數據來看，尼克與馬刺這組新舊歷史交會的對決，已經成功喚起全美觀眾高度興趣。無論是紐約市場本身的巨大號召力，還是溫班亞瑪作為聯盟未來門面的吸引力，都讓2026年總冠軍賽開局收視聲勢驚人。

2026世足賽倒數

NBA季後賽

相關新聞

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

NBA總冠軍賽第二戰今天再度於馬刺隊主場舉行，前一場比賽遭到逆轉的馬刺，上半場一度領先到12分的情況下，又在後三節遭到尼克隊扭轉局勢，比賽最後階段馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）還先發生致命失誤，讓布朗森（Jalen Brunson）靠著罰球幫助尼克取得1分領先，馬刺最後一波進攻溫班亞瑪中距離跳投也失手，最終尼克就以105：104在客場取得2連勝，將帶著2：0優勢回到主場。

NBA／尼克主場票價飆破8000美元 川普：沒錢進場可以看電視

紐約尼克睽違多年重返NBA總冠軍賽，也讓麥迪遜花園廣場的門票價格飆到驚人高度。美國總統川普（Donald Trump）預計將出席2026年NBA總冠軍賽第3戰，不過當被問到一般球迷難以負擔高昂票價時，他給出的回答相當直接：可以看電視。

NBA／尼克馬刺總冠軍賽首戰收視爆棚 創詹柯對決後最高紀錄

2026年NBA總冠軍賽才剛開打，就已經展現超高關注度。尼克與馬刺的系列賽首戰，不只場上對決話題十足，場外收視表現同樣驚人，甚至追平近年最受矚目的「詹柯對決」時代熱度。

NBA／溫班亞馬致命失誤逆轉功虧一簣 布朗森致勝罰球105:104險勝馬刺

NBA總冠軍賽第二戰今天再度於馬刺隊主場舉行，前一場比賽遭到逆轉的馬刺，上半場一度領先到12分的情況下，又在後三節遭到尼克隊扭轉局勢，比賽最後階段馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）還先發生致命失誤，讓布朗森（Jalen Brunson）靠著罰球幫助尼克取得1分領先，馬刺最後一波進攻溫班亞瑪中距離跳投也失手，最終尼克就以105：104在客場取得2連勝，將帶著2：0優勢回到主場。

NBA／唐斯、布里吉斯聯手開砲 尼克第二節逆轉馬刺半場4分領先

在總冠軍賽首戰於主場遭到尼克逆轉搶下首勝後，馬刺今天重整旗鼓再出發，於第二戰上半場一度取得最多12分領先，不過第二節尼克又再度發起猛烈反撲，在唐斯（Karl-Anthony Towns）與布里吉斯（Mikal Bridges）輪番開砲下不斷將差距縮小，甚至在第二節最後1分鐘逆轉戰局，半場尼克就以56：52領先。

NBA／布朗森率尼克挑戰53年冠軍魔咒 「球哥」先加冕：隊史最偉大

隊逆轉戰局的最大功臣，依舊是當家球星「關鍵先生」布朗森（Jalen Brunson）。他在決勝第四節獨拿13分，全場攻下30分，再次展現超級球星價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。