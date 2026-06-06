NBA／唐斯、布里吉斯聯手開砲！尼克第二節逆轉馬刺半場4分領先

在總冠軍賽首戰於主場遭到尼克逆轉搶下首勝後，馬刺今天重整旗鼓再出發，於第二戰上半場一度取得最多12分領先，不過第二節尼克又再度發起猛烈反撲，在唐斯（Karl-Anthony Towns）與布里吉斯（Mikal Bridges）輪番開砲下不斷將差距縮小，甚至在第二節最後1分鐘逆轉戰局，半場尼克就以56：52領先。

在前一場比賽於最多14分領先下，最終卻遭到尼克逆轉的馬刺，今天隨即做出調整，首節先發球員就不斷突破尼克防線，尤其是前一場手感不佳的主控福克斯福克斯（De'Aaron Fox），在首節就有9分進帳，搭配上團隊4記三分球，馬刺在首節就拿下34分。

除了進攻表現亮眼外，馬刺今天在防守端也重拾壓制力，在首節就讓尼克進攻節奏大亂，團隊命中率不足4成，尤其是前一場扮演贏球功臣的布朗森，在首節雖然攻下8分，但8次出手僅命中2球，首節打完馬刺也以34：25領先。

不過第二節尼克隨即展開反撲，前一場比賽在防守端成功限制住溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的唐斯，在第二節前段火力全開，先是投進一記三分球，隨後又連續重創禁區，該節前4分鐘一人就拿下9分，隨後他還助攻給埋伏在底線的布里吉斯投進三分球，助尼克追到僅剩3分差距。

隨即比分差距不斷縮小，雙方間的肢體對抗也愈演愈烈，場上衝突與哨聲也愈來愈多，尼克在第二節倒數38秒先是由布里吉斯投進超前分，隨後再由唐斯於倒數10秒飆進三分球，上半場打完尼克再度反超前比數，以56：52領先馬刺。

尼克今天上半場以唐斯和布里吉斯合力投進6記三分球表現最佳，其中唐斯攻下最高17分，布里吉斯11分，布朗森10分。至於馬刺則以福克斯12分和瓦賽爾11分最佳，溫班亞瑪7分、5籃板、2阻攻。