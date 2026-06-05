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NBA／布朗森率尼克挑戰53年冠軍魔咒 「球哥」先加冕：隊史最偉大

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「關鍵先生」布朗森。 法新社
「關鍵先生」布朗森。 法新社

尼克在NBA總冠軍賽首戰以105比95擊敗馬刺，成功帶走客場勝利，而帶領球隊逆轉戰局的最大功臣，依舊是當家球星「關鍵先生」布朗森（Jalen Brunson）。他在決勝第四節獨拿13分，全場攻下30分，再次展現超級球星價值。

曾於2017年NBA選秀以榜眼身分被選中的「球哥」鮑爾（Lonzo Ball），就在賽後於社群平台發文，大力稱讚布朗森的表現，甚至認為他已經超越尼克隊史所有傳奇球星。

鮑爾寫道：「雖然現在才發表評論有點晚，但布朗森就是尼克史上最偉大的球員。真的就是史上第一人。」

這番言論迅速引發球迷熱議，畢竟尼克也還沒有真的奪冠，且隊史更擁有許多知名球星，但鮑爾顯然認為布朗森近年來對球隊帶來的改變與影響力，已足以躋身隊史最偉大球員之列。

而在這場總冠軍賽首戰中，布朗森再次證明自己為何受到如此高度評價。面對馬刺年輕軍團的挑戰，尼克一度陷入雙位數落後，但布朗森有傷在身始終保持冷靜，不斷利用個人進攻能力帶動球隊反撲。尤其第四節關鍵時刻，他接連命中重要投籃並有效掌控比賽節奏，率領尼克完成逆轉。

本季季後賽至今，布朗森始終是尼克最穩定的核心人物。他場均可貢獻27.1分、6.3次助攻與2.8個籃板，多次在關鍵時刻挺身而出，帶領球隊一路闖進總冠軍賽舞台。

事實上，布朗森在例行賽就已繳出頂尖表現，平均每場攻下26分6.8助攻3.3個籃板，不僅入選生涯第3次明星賽，也獲選年度最佳陣容第二隊，持續鞏固自己身為聯盟頂級後衛的地位。

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