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NBA／靠團隊合作努力壓制溫班亞瑪 唐斯盛讚：史上獨一無二天才

聯合新聞網／ 綜合外電報導
尼克首戰成功壓制溫班亞瑪的破壞力。 路透社
尼克首戰成功壓制溫班亞瑪的破壞力。 路透社

紐約尼克在NBA總冠軍賽首戰展現強大韌性，即便客場作戰一度落後達雙位數，仍靠著當家控衛布朗森（Jalen Brunson）末節火力全開，最終以105比95擊敗聖馬刺，在系列賽率先取得1比0領先。

賽前外界關注的焦點之一，無疑是尼克將如何限制馬刺王牌球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。這位法國天才自進入聯盟以來便以驚人的身材條件與全能身手震撼NBA，被視為聯盟未來門面，而尼克在首戰也針對他祭出多重防守策略。

賽後接受媒體訪問時，尼克明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）談到防守溫班亞瑪的挑戰時給予極高評價。

「他是這個NBA、甚至整個聯盟歷史上前所未見、獨一無二的球員，」唐斯表示，「面對這樣的球員，你能做的就是盡可能讓他的每一次出手、每一次進攻都變得困難。」

比賽過程中，尼克持續變換防守陣型與包夾時機，由唐斯擔任主要防守者之一，同時獲得隊友協防支援。尼克防守端的重點在於限制溫班亞瑪獲得輕鬆出手機會，迫使他在高壓環境下做出決策。

雖然溫班亞瑪全場仍繳出26分、12籃板的雙十數據，成為馬刺陣中得分最高的球員，但尼克的防守策略確實收到成效。他全場21次出手僅命中6球，投籃命中率不理想，三分球9投2中，此外還出現6次失誤，未能打出平日高效率表現。

尤其在下半場關鍵時刻，尼克成功限制溫班亞瑪接管比賽的機會，讓馬刺進攻節奏受到明顯影響，也為後續逆轉埋下伏筆。

談到球隊防守計畫，唐斯也強調全隊的努力才是成功關鍵。「沒有人能單獨守住像溫班亞瑪這樣的球員，這是團隊合作的成果。我們彼此溝通、互相補位，盡可能讓他每一次持球都感受到壓力。」

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