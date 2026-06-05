NBA／菜鳥氣氛學長？哈波轉發福克斯嘲諷影片又刪除 引發網友熱議

2026年NBA總決賽首戰結束後，馬刺不僅因遭到尼克逆轉而備受批評，球隊後場新星哈波（Dylan Harper）的一段社群媒體風波，更讓外界開始關注球隊在關鍵時刻的用人安排以及後場主導權之爭。

馬刺原本在第三節一度掌握14分領先優勢，卻在第四節最後階段遭尼克完成逆轉。其中最受討論的焦點之一，就是總教練強森（Mitch Johnson）在決勝時刻選擇將表現出色的新秀哈波留在板凳席，而信任老大哥福克斯（De'Aaron Fox）。

比賽最後4分鐘，馬刺完全依靠福克斯掌控進攻節奏，但效果並不理想。福克斯先是錯失一次空檔中距離跳投，隨後又在防守端出現不必要犯規，等同送給尼克關鍵分數，成為比賽勝負的重要轉折點。

福克斯全場出賽38分鐘，13投僅3中，攻下7分，表現明顯低迷。相較之下，年僅20歲的哈波替補上陣28分鐘便高效貢獻16分，多次利用突破與轉換快攻撕裂尼克防線，展現遠超年齡的成熟度。從比賽內容來看，哈波甚至成為馬刺陣中最具威脅性的後場球員。

今天一段出現在哈波TikTok帳號上的影片再度掀起話題。哈波轉發了一則標題為「福克斯致敬季後賽版哈登（James Harden）」的影片，內容將福克斯本場13投3中的數據，與騎士球星哈登在季後賽首輪G2對活塞時同樣13投3中的低迷表現進行對比。

雖然該影片隨後迅速從哈波帳號消失，但已有多名網友證實影片確實曾短暫出現在其頁面上，引發外界揣測這是否是在公開表達對球隊用人決策的不滿。

不過，多數消息人士認為，哈波更可能是在不知情的情況下誤觸轉發功能，而非刻意公開批評隊友。

一位接近球隊的人士表示：「以哈波過去展現出的成熟度來看，很難相信他會故意在總冠軍賽期間公開嘲諷隊友。比較合理的解釋是一次社群媒體操作失誤。」

然而，這起事件仍反映出目前馬刺隊內微妙的局勢。總決賽首戰中，哈波無疑是球隊最具活力的進攻點之一，但決勝時刻卻只能坐在場邊看著比賽被逆轉，這樣的安排自然難免令人感到挫折。

事實上，隨著系列賽深入，這個問題勢必愈來愈難以迴避。如果哈波持續展現比福克斯更高的效率與影響力，教練團恐怕必須做出艱難抉擇，在關鍵時刻減少資深球員的上場時間，轉而將重任交給這位菜鳥後衛。