NBA／解析防守布朗森與SGA差異 卡瑟爾：他不會刻意製造犯規

NBA總冠軍賽首戰，馬刺在一度領先14分的情況下遭紐約尼克逆轉，以95比105吞下系列賽首敗。其中尼克當家一哥布朗森（Jalen Brunson）帶身全場奮力攻下30分，其中決勝第四節獨攬13分，成為扭轉戰局的致勝英雄。

賽後，肩負盯防重任的馬刺防守悍將卡瑟爾（Stephon Castle）也詳細分析布朗森與雷霆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）之間的差異，坦言布朗森獨特的進攻方式讓防守者面臨截然不同的挑戰。

在總冠軍賽開打前，卡瑟爾才剛結束與亞歷山大的七戰西區冠軍賽對決。身為馬刺最重要的外圍防守者，他一路承擔主防兩屆年度MVP的任務，如今又在總冠軍賽面對另一名聯盟頂級後衛布朗森。

談到兩位超級球星時，卡瑟爾表示兩人在許多地方確實十分相似，但進攻習慣卻有明顯差別。

「我認為他們在某些方面都很類似，」卡瑟爾受訪時表示，「當然，布朗森是左撇子，而亞歷山大是右撇子，但我認為亞歷山大更具備直接殺進禁區、一路衝擊籃框的威脅。」

「至於布朗森則是更喜歡利用角度進攻，也更常使用假動作。他的比賽重點在於找到自己習慣且喜歡的位置，而不是刻意製造犯規機會。」

卡瑟爾指出，布朗森最大的特色在於他對場上空間與角度的掌握能力。透過靈活的運球節奏、細膩的腳步以及大量的變向與假動作，他總能找到最舒服的出手位置，再利用中距離投籃終結進攻。

相較之下，亞歷山大的進攻模式更擅於透過直接攻擊禁區，利用切入製造身體接觸與犯規機會。

事實上，在西區冠軍賽期間，卡瑟爾的防守已經獲得高度肯定。面對連續兩年拿下年度MVP的吉爾吉斯-亞歷山大，他在七場系列賽中成功將對方限制在平均25.9分、投籃命中率40.9%。雖然亞歷山大依舊能透過高超技巧製造犯規，系列賽平均獲得9.3次罰球機會，但整體進攻效率明顯受到影響。

然而來到總冠軍賽舞台後，布朗森又讓卡瑟爾感受到完全不同的難題。

首戰比賽中，布朗森全場31投12中攻下30分，第四節克服手感不佳的狀態，接連命中關鍵投籃，帶領尼克完成逆轉。

布朗森依然展現「關鍵先生」的價值，但馬刺的防守還是讓他創下本季季後賽最差的投籃效率，卡瑟爾認為馬刺其實並未完全失去對他的控制。

「我認為我們其實做得不錯，」卡瑟爾說。「他最後投進了一些非常困難的球。我覺得他的很多得分之所以看起來特別突出，是因為那些進球幾乎都連續出現，所以傷害感覺更大。整體而言，我認為我們對他的防守其實相當不錯。」

儘管如此，卡瑟爾也承認布朗森的打法某種程度上甚至比防守亞歷山大更加棘手。因為當對手是以突破為主的球員時，防守者仍有機會利用身體對抗或站位迫使對方失誤；但布朗森最大的威脅在於他的節奏掌控能力。

他能透過精準運球找到理想出手位置，利用後撤步、中距離急停跳投以及各種假動作創造空間，讓防守者經常陷入進退兩難的局面。一旦防守重心出現些微偏移，布朗森便能立刻抓住空檔完成得分。

首戰結束後，馬刺教練團也將如何限制布朗森列為備戰第二戰的首要課題。由於布朗森第四節單節轟下13分，幾乎憑一己之力改變比賽走勢，若無法有效降低他的影響力，馬刺恐怕很難將系列賽扳回平手。

卡瑟爾則認為，球隊需要做的並非過度改變，而是重新找回原本的節奏。

「我們仍然相信自己是比較好的球隊，」卡瑟爾表示。「我們打得並不好，但最後還是有機會贏球。如果要從這場比賽學到什麼，那就是回去做我們自己。」