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NBA／哈波關鍵時刻遭棄用引熱議 林書豪質疑馬刺調度：值得更多上場時間

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈波在總冠軍首戰最後時刻 法新社
哈波在總冠軍首戰最後時刻 法新社

NBA總冠軍賽首戰，聖安東尼奧馬刺在下半場一度握有14分領先優勢，卻遭紐約尼克上演逆轉戲碼，最終以95比105吞下系列賽首敗。然而賽後比賽內容之外，馬刺新秀哈波（Dylan Harper）在決勝階段遭到冰在板凳席的調度決定，也成為外界熱烈討論的焦點。

當馬刺在第四節進攻陷入停滯、尼克逐漸追近比分之際，總教練強森（Mitch Johnson）選擇讓經驗更豐富的福克斯（De'Aaron Fox）繼續留在場上掌控進攻，而非重新換上當晚表現亮眼的哈波。不過福克斯整場手感低迷，13次出手僅命中3球，攻下7分、5助攻和4籃板，無法有效帶領球隊穩住局勢。

比賽最後幾分鐘，尼克打出一波11比0的猛烈攻勢完成逆轉，而哈波則始終坐在板凳席上，未能再獲得上場機會。

面對外界質疑，強森賽後坦承確實曾考慮重新派上哈波。

「我們當然有考慮過這件事，」強森表示。「哈波打了一場非常出色的比賽，而且他的表現非常好。」他也特別強調，哈波未能在最後時刻上場並非因為表現不佳。

「哈波沒有打完比賽，並不是因為他做了什麼錯誤的事情，也不是因為他沒做到什麼。那純粹是我做出的決定。」

然而這項決策仍引發不少NBA球評質疑。曾是NBA選秀榜眼的ESPN球評威廉斯（Jay Williams）就在節目《Get Up》中公開提出疑問。

「哈波最後2分半到3分鐘完全沒有上場，為什麼？」威廉斯說。

「他攻下16分，投籃10投6中，是球隊表現最有效率的球員之一。」

身為去年選秀榜眼的哈波，不僅貢獻16分，還抓下8個籃板，攻守兩端都有亮眼發揮。面對尼克防守時，他多次利用成熟的節奏變化與身體對抗能力突破防線，展現出遠超過20歲年齡的沉穩表現。

前NBA球員林書豪（Jeremy Lin）在《SportsCenter》節目中同樣對馬刺的輪替安排提出看法。

「哈波顯然打出了一場非常精彩的比賽，」林書豪表示。「但他們也需要強森（Keldon Johnson）和福克斯能夠挺身而出。」

林書豪認為，總冠軍賽首戰的特殊氛圍與壓力，很可能影響了馬刺年輕球員與教練團的臨場判斷。「我認為這個舞台的分量對馬刺來說確實有一定影響，畢竟這是總冠軍賽。」

當被問到是否希望看到哈波獲得更多出場時間時，林書豪毫不掩飾自己的看法。

「他真的非常沉著冷靜，打球成熟度遠遠超越自己的年齡，」林書豪說。

「對我來說，這並不是福克斯或哈波二選一的問題，而是兩人其實可以同時留在場上。當然，你一定需要卡瑟爾（Stephon Castle）在場上的防守強度，但或許瓦塞爾（Devin Vassell）或夏帕尼（Julian Champagnie）可以稍微休息一下。」

「我確實認為哈波可以打更多時間，但更重要的是，馬刺必須改變進攻方式，找到不同的攻擊選擇。」

事實上，哈波已逐漸成為馬刺本季季後賽的重要戰力。這位新秀不僅能夠自主創造進攻機會，同時具備優秀的傳球視野與防守能力。在總冠軍賽首戰中，當馬刺其他後場球員進攻效率下滑時，哈波仍能持續為球隊提供穩定火力。

儘管未能在關鍵時刻獲得信任，但哈波本人並未將焦點放在個人上場時間，而是強調球隊必須著眼於整個系列賽。

談到首戰失利時，哈波展現超齡成熟的一面。「有時候事情不會照你期待的方向發展，」哈波表示。

「對我們來說，更重要的是放眼長遠，而不是只看一場比賽。我們必須持續保持平常養成的習慣與節奏，我認為那才是最重要的事。」

他接著說：「只要我們能夠保持一致性，最終一切都會朝好的方向發展。」

隨著總冠軍賽第二戰即將到來，馬刺教練團勢必面臨更多關於輪替與調度的考驗。而哈波首戰展現出的穩定表現，也讓外界更加關注這位年僅20歲的新星是否能在接下來的比賽獲得更多關鍵時刻的上場機會。

畢竟從首戰內容來看，這位被視為馬刺未來核心之一的年輕後衛，似乎已經準備好在總冠軍賽舞台承擔更重要的責任。

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