NBA／自省首戰「打得很糟糕」 溫班亞瑪曝收到波波維奇簡訊提點

總冠軍賽首戰，馬刺在第三節一度領先14分的情況下遭到尼克逆轉，最終以95比105吞下系列賽首敗。賽後，馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）公開坦言自己表現很糟糕，更透露傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）特地傳訊息給他，而內容依舊延續這位名帥一貫直率的風格。

溫班亞瑪在首戰攻下全隊最高26分、12籃板以及3阻攻，繳出雙十數據，但投籃手感低迷，全場21投僅6中，三分球9投2中，還發生全場最多的6次失誤，包含最後關鍵時刻的掉球。這也是他自3月10日以來單場最多失誤紀錄，而單場15次投籃失手則是本季第2高。

談到波波維奇賽後傳來的訊息時，溫班亞瑪表示：「大致上的意思就是，我打得很糟，而且我其實可以打得比這更好。」

事實上，在比賽結束後接受媒體訪問時，溫班亞瑪就已經毫不客氣地檢討自己。「我今晚打得很差，事情就是這麼簡單，沒有其他藉口。」溫班亞瑪說。

由於總冠軍賽賽程緊湊，馬刺隔天並未安排正式訓練，而是直接準備迎接第二戰。不過溫班亞瑪強調，球隊輸球的原因並非戰術執行或技術層面出現問題，而是心理狀態出了差錯。

「我們必須用更好的心態去面對下一場比賽，回到屬於我們自己的節奏，正常地打球就好。」溫班亞瑪表示，「我們不需要做什麼不可思議的事情。」

當媒體追問他所謂的「正常」究竟代表什麼時，溫班亞瑪進一步解釋：「正常就是相信彼此、相信籃球之神、相信教練團制定的比賽計畫，然後把戰術執行出來，而不是過度依賴天賦，期待有人靠個人能力拯救球隊。」

他接著說：「我們整個賽季都是這樣打球，而且一路走到這裡。沒有任何理由因為總冠軍賽開始，就突然改變我們原本的打法。」

首戰過程中，尼克成功限制溫班亞瑪最具威脅性的空中接力配合。負責防守他的明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）搭配尼克禁區防線持續收縮，切斷馬刺向籃框上方輸送球的機會，讓溫班亞瑪難以透過身高與臂展優勢輕鬆得分。同時受制於尼克雙塔的輪番針對防守，溫班亞瑪幾乎淪為只能在外圍遊走開砲，大大降低其威脅性。

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）坦言，球隊確實還有許多需要改善的地方。

「我認為這場比賽讓我們看見許多可以進步的環節，」強森表示，「無論是比賽計畫的執行，還是細節處理，我們都可以做得更俐落、更精準。」