NBA／美國總統史上第一人 川普證實將現身總冠軍賽G3

美國總統川普今天表示，他已接受NBA紐約尼克老闆杜蘭（James Dolan）的邀請，計劃下週前往麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）觀賞NBA總冠軍賽。

美聯社和法新社報導，川普將成為美國史上首位在任內出席NBA總冠軍賽的總統。

川普在白宮被問到是否會現身觀賽時告訴媒體：「答案是肯定的。他邀請了我，我會去。可能是週一…也許兩場我都會去。」

尼克將於8日晚間（台灣時間9日上午）在主場與聖安東尼奧馬刺打總冠軍賽第3戰，10日晚間（台灣時間11日上午）打第4戰。

川普的現身預料將使曼哈頓中城（MidtownManhattan）這座場館和周邊維安大幅升級。

尼克自1999年以來首次重返總冠軍賽，上次奪冠是在1973年。他們昨天在聖安東尼奧（San Antonio）贏得第1戰，取得季後賽12連勝佳績。這波連勝在紐約引發熱烈支持，總冠軍賽門票價格高得驚人。

川普說：「我比賽中段沒看，因為我現在整晚都在和將領們談話，但我有看比賽的尾聲，他們表現非常強勢，真的令人驚艷。」

NBA總裁席佛（Adam Silver）今天在聖安東尼奧的社區活動上告訴媒體，他「很高興」川普也想參與其中。

根據美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，席佛表示：「川普總統是非常典型的紐約客，我很高興又有紐約客想參與尼克隊帶來的熱情和歡樂。」

席佛說，川普在步入政壇前就是「尼克的大球迷」，「我過去曾和他在現場觀看許多尼克的比賽」，還說川普曾出現在NBA的I Love this Game宣傳廣告中。

這支廣告是在2004年至2005年球季推出，可見多位名人出現，川普當時說出他在實境秀「誰是接班人」（The Apprentice）中的經典金句「你被開除了」。