NBA／總冠軍賽G1布朗森遭球迷言語挑釁 聯盟宣布介入調查

NBA總冠軍賽首戰昨天點燃戰火，尼克在當家球星布朗森（Jalen Brunson）狂飆30分的帶領下，成功以105：95逆轉馬刺隊，拔得頭籌，不過在末節讀秒階段卻發生布朗森疑似遭到場邊第一排球迷言語挑釁狀況，聯盟已正式介入調查。

這起風波發生在首戰第四節終了前29.4秒，當時尼克前鋒阿努諾比（OG Anunoby）正準備進行罰球，而前一回合才剛投進關鍵高難度進球、幫助球隊奠定勝基的布朗森，卻顯得情緒相當激動。他先是走向本場主裁判佛斯特（Scott Foster）表達不滿，並在比賽結束後再度折返找裁判抱怨，顯然對場邊發生的狀況感到十分沮喪。

雖然布朗森在賽後記者會與今天的球隊練球日中，皆拒絕回應此事件，但加上同場比賽中，才剛有球迷因闖入球場企圖與馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）自拍而遭到終身禁止進入球場，如今聯盟再度針對布朗森與球迷的互動展開調查，展現捍衛球員安全與比賽公正性的決心。

本場比賽布朗森表現精采絕倫，單場轟下30分，其中13分集中在決勝第四節，是尼克能拉出季後賽12連勝的第一功臣，如今賽場外的風波交由聯盟釐清，兩軍將繼續聚焦於接下來的冠軍金盃爭奪戰。