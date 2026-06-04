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NBA／只得3分還是關鍵英雄 哈特首戰四項數據勇冠全場

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克後衛哈特是冠軍賽首戰贏球重要功臣。 法新社
尼克後衛哈特是冠軍賽首戰贏球重要功臣。 法新社

尼克今天以105：95擊敗馬刺搶下冠軍賽首戰勝利，其中後衛哈特（Josh Hart）其實是隱形的致勝功臣，儘管他全場僅5投1中攻下3分，但他在籃板、助攻、抄截和正負值等數據上皆為全場最高，無疑是尼克能逆轉獲勝關鍵先生。

哈特今天出賽27分鐘，除了攻下3分，還貢獻15籃板、6助攻與4抄截，正負值為全場最高+22，四項數據皆是兩隊球員之最，他也是繼1986年名人堂傳奇大鳥柏德（Larry Bird）後，首位在總冠軍賽單場至少拿下15籃板、6助攻和4抄截的球員。

根據外媒統計，哈特是聯盟啟用進攻時間後，第三位在生涯首場冠軍賽中，籃板與助攻數都是全場最高的球員，同時他也以196公分的身高，成為能在冠軍賽至少抓下15籃板的最矮球員。

哈特說：「老實說我不太在意這些紀錄，我很高興我們贏球、也很高興自己能影響比賽，當然我有幾次出手機會，但就是沒進，感謝上帝賜予我力量，讓我能夠走上球場好好打球。」

尼克總教練布朗（Mike Brown）則說：「儘管哈特投籃5投1中，但他抓下15個籃板、貢獻4次抄截，完成了一些不可思議的防守表現，並在轉換攻擊時給球隊極大幫助，他真的打出了一場非常出色的比賽。」

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