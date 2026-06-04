NBA／「別再說交易他了」勇士格林出面捍衛霍姆葛倫

衛冕軍雷霆在西區決賽不敵馬刺，中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）低迷表現成眾矢之的，市場上也開始流傳各種交易傳聞，不過勇士老將格林（Draymond Green）出面發聲，他認為不該只因一次失敗就全盤否定球員，更駁斥有關霍姆葛倫各種交易可能。

格林在節目中說道：「我也不喜歡霍姆葛倫的表現，他確實做得不夠好，但人們只因一個系列賽就把他說的像廢物，我們應該評論他今年夏天如何苦練變得更強，為什麼變成討論要不要交易他呢？」

霍姆葛倫在西區冠軍賽場均僅攻下10.7分、7.1籃板與1.1阻攻，關鍵搶七大戰更出賽33分鐘只出手2次，僅貢獻4分4籃板，在雷霆遭淘汰後立刻浮出許多與他有關的交易傳聞，霍姆葛倫與雷霆簽下的五年約2.4億美元合約將在明年生效，下季年薪超過4100萬美元。

格林說：「我無法理解這些傳聞，霍姆葛倫今年入選年度最佳陣容、年度防守陣容，結果我們只因一個糟糕的系列賽就要把他交易掉，這就是很多球隊無法成功的原因，現在交易他能換回誰呢，那個人真的適合雷霆嗎？所以拜託停止這些交易傳聞吧。」