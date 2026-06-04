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NBA／末節挺身終結戰局 尼克布朗森：我們是心連心的團隊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
尼克隊布朗森(左)進攻。 法新社
尼克隊布朗森(左)進攻。 法新社

本場賽事

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NBA總冠軍賽首戰今天點燃戰火，尼克隊在下半場一度落後到14分的情況下，靠著第四節布朗森（Jalen Brunson）猶如戰神附體般，單節進帳13分的表現逆轉戰局，最終以10分差距拉出季後賽12連勝，也在冠軍系列賽拔得頭籌。

在東區冠軍賽橫掃騎士隊後，休兵多日的尼克今天在總冠軍賽首戰登場卻出現慢熱的狀況，首節一度僅有19分進帳，第三節也一度落後到14分，但靠著成功防守溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和布朗森在第四節即時回神，最終以10分差取勝。

賽後談到球隊如何在客場克服雙位數落後、甚至頂住對手主場的窒息壓力，布朗森感性地將功勞歸功於團隊的凝聚力，「我想我們每個人都很清楚自己該在場上做些什麼。最重要的是，我認為我們是一個心連心、緊密結合在一起的團隊。」

儘管客場拔得頭籌，並一舉打破馬刺隊史總冠軍賽首戰不敗的神話，布朗森依然保持冷靜與謙遜，對著台下媒體強調這僅僅是個開端，「系列賽才剛開始，我們還有很長的一段路要走。」

除了布朗森進攻端的好表現外，尼克唐斯（Karl-Anthony Towns）與羅賓森（Mitchell Robinson）在防守端牽制溫班亞瑪，也是尼克贏球另外一大關鍵，唐斯說：「我真的為自己今天在防守端的表現感到驕傲，這是我們贏下今天比賽的原因，因為我們在進攻端並沒有打出真正表現，但防守做到了。這也是為什麼我們在一個投籃不佳的夜晚，仍能帶走勝利的原因。」

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布朗森 尼克 溫班亞瑪 NBA季後賽

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