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NBA／生涯冠軍賽首秀直言表現糟糕 溫班亞瑪：我會變得更強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪（Victor Wembanyama）不僅在前三節受制於尼克隊防守，還在比賽最後階段發生致命失誤。 路透
溫班亞瑪（Victor Wembanyama）不僅在前三節受制於尼克隊防守，還在比賽最後階段發生致命失誤。 路透

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NBA總冠軍賽今天點燃戰火，首場比賽馬刺隊在主場出賽卻遭滑鐵盧，球隊一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）不僅在前三節受制於尼克隊防守，還在比賽最後階段發生致命失誤，斷送球隊反撲機會，賽後他也直言，首次打總冠軍賽確實感覺很特別，但也不能成為他表現糟糕的藉口。

馬刺在今年西區冠軍賽與雷霆隊苦戰7場險勝後，暌違12年重返冠軍賽舞台，其中獲得西區冠軍賽MVP的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），能否維持高檔表現，也被認為是馬刺最終能否奪冠的主因。

不過在冠軍賽的首場比賽，溫班亞瑪就面臨強力挑戰，尼克唐斯（Karl-Anthony Towns）與羅賓森（Mitchell Robinson）不斷帶給溫班亞瑪高強度對抗，讓溫班亞瑪在前三節打得相當綁手綁腳，儘管他在末節一度挺身而出連拿6分，幫助馬刺要回領先，但又在倒數57秒出現致命失誤，最終留下26分、12籃板最佳，但也發生6次失誤。

談到自己生涯首場總冠軍賽的表現，溫班亞瑪說：「我今晚的表現很糟糕，我會找出原因的，事情就是這麼簡單。這是我生涯第一次的冠軍賽，感覺相當特別，但這並不會成為我表現不好的藉口。」

對於首場比賽讓布朗森（Jalen Brunson）火力全開，溫班亞瑪也強調，球隊勢必會在第二戰做出調整，「他是一名菁英選手，但這次一個7戰4勝的系列賽，所以我們會有時間來改進。我們肯定會變得更好，第二場比賽我也會變得更強。」

至於馬刺總教練強森（Mitch Johnson）則強調，球隊今天缺乏內線攻勢，將是他們必須調整的方向，「我們不能只專注在外線，必須更多從內線發起的攻勢。尤其我們必須讓文班亞瑪動起來，當他開局錯過幾次投籃後，我們應該要讓他更往籃下前進，無論是透過掩護還是無球跑動，對籃框施加壓力。」

2026世足賽倒數

馬刺 溫班亞瑪 羅賓森 NBA季後賽

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