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NBA／台北偶遇野生湖人球員 網友曝范德比爾特來台旅遊還拿鼎泰豐

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人前鋒范德比爾特。 歐新社
湖人前鋒范德比爾特。 歐新社

湖人前鋒范德比爾特（Jarred Vanderbilt）竟趁休賽季來台旅遊！有網友在社群媒體發文表示，自己在台北街頭巧遇范德比爾特本人，也貼出合照直呼：「我離NBA最近的距離。」並分享范德比爾特手中甚至還提著台灣名產鼎泰豐。

該名網友在貼文中說道：「台北街頭巧遇范德比爾特，我離NBA最近的距離，身為湖迷真的會讓我開心很久。」並貼上兩人合照分享喜悅，有人向他提問所在地，他則回覆：「他攔計程車離開了，大家不用去現場。」

該名網友另外分享，范德比爾特手上提著鼎泰豐，自己也有與他握手，並相當希望他明年還可以留在湖人，貼文吸引大批網友留言，紛紛表達羨慕之情，也有人留言表示確實有在台北看到范德比爾特本人。

范德比爾特已連續三季效力湖人，本季他出賽65場，平均上場17.3分鐘，場均貢獻4.4分、4.5籃板與1.3助攻，是湖人陣中重要防守悍將。

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