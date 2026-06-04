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NBA／布朗森末節飆13分關門 尼克冠軍賽G1拔頭籌拉出12連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗森（Jalen Brunson）末節挺身接管戰局，單節狂飆13分關門成功，率尼克以105：95擊敗馬刺，在客場拔得頭籌，並拉出季後賽12連勝。 法新社
布朗森（Jalen Brunson）末節挺身接管戰局，單節狂飆13分關門成功，率尼克以105：95擊敗馬刺，在客場拔得頭籌，並拉出季後賽12連勝。 法新社

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NBA總冠軍賽在今天點燃戰火，暌違多時重返決賽賽舞台的馬刺隊與尼克隊也在首場比賽就打出激烈拉鋸戰，末節尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）挺身接管戰局，單節狂飆13分，加上溫班亞瑪（Victor Wembanyama）關鍵時刻出現致命失誤，最終尼克就以105：95擊敗馬刺，在客場拔得頭籌，並拉出季後賽12連勝。

在西區冠軍賽歷經搶七大戰後淘汰衛冕軍雷霆隊的馬刺，今天首節就展現出比尼克更好的狀態，尤其是新秀哈波（Dylan Harper）在首節就彈無虛發，單節3次出手全都命中拿下10分，改寫新秀在總冠軍賽首節的最高得分紀錄，也帶領馬刺取得27：19領先。

反觀在東區冠軍賽橫掃對手後休兵多時的尼克，今天開賽就出現慢熱的狀況，尤其是一哥布朗森在首節7次出手僅命中1球拿下3分，第一節後段他還一度被撞傷膝蓋短暫退場接受治療。

不過第二節尼克與布朗森在調整後隨即找回比賽狀態，他一度連得8分幫助尼克反超前比數，但馬刺夏帕尼（Julian Champagnie）也維持前一輪的火燙手感，連續的三分球命中，在馬刺其他先發球員手感不佳的情況下，幫助馬刺在上半場打完依舊保持7分領先。

易籃後，馬刺一度將領先優勢擴大到14分，但尼克也隨即回應一波25：11的攻勢再度扳平戰局，雙方也一路拉鋸到第四節，末節尼克阿努諾比（OG Anunoby）與布朗森相繼挺身而出接管戰局，幫助尼克在比賽最後6分鐘一度取得8分領先。

不過馬刺悶了整場比賽的溫班亞瑪也總算突破唐斯（Karl-Anthony Towns）與羅賓森（Mitchell Robinson）的防線，先是投進三分球又完成「三分打」，讓雙方又回到1分差距。比賽最後階段，布朗森先是投進三分球幫助尼克要回領先，在布里吉斯（Mikal Bridges）兩罰俱中後，哈特（Josh Hart）又成功製造溫班亞瑪失誤，並由布朗森於中距離跳投命中，助尼克奠定勝基，最終尼克就以10分差距逆轉擊敗馬刺，冠軍賽首戰就在客場拔得頭籌。

尼克今天以布朗森攻下30分表現最佳，唐斯與阿努諾比則分別有18分、12籃板與17分進帳。至於馬刺則以溫班亞瑪26分、12籃板最佳，但也發生6次失誤，至於卡瑟爾（Stephon Castle）與哈波分別有17分和16分進帳。

2026世足賽倒數

布朗森 尼克 哈波 NBA季後賽

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