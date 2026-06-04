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NBA／夏帕尼次節三度外線開火 馬刺半場七分領先尼克

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺隊夏帕尼上半場投進5記三分。 法國新聞社
馬刺隊夏帕尼上半場投進5記三分。 法國新聞社

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眾所矚目總冠軍賽正式開打，馬刺交手尼克系列賽第一戰，上半場雙方命中率皆未達五成，更在第二節中段互換領先，馬刺靠夏帕尼（Julian Champagnie）個人命中五記外線，半場取得55：48領先。

開賽尼克球星布朗森（Jalen Brunson）率先投進三分，尼克球員多點開花，一度取得14：7領先，中段馬刺後衛哈波（Dylan Harper）兩度用快攻造成對手犯規，個人連得8分率馬刺22：17反超。

暫停過後馬刺夏帕尼再投進外線，哈波也持續強攻禁區，首節個人獨得10分，同時布朗森在節末因膝傷被迫進入休息室，首節馬刺取得27：19領先。

第二節尼克後衛麥克布萊德（Miles McBride）率先命中外線，加上艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）與唐斯（Karl-Anthony Towns）合力將比分追至31：28，同時布朗森也在比賽中回到場上。

布朗森在次節後段連得8分助尼克反超比分，馬刺團隊第二節命中率較低，但節末靠夏帕尼連續投進三記外線，半場打完馬刺55：48領先。

馬刺隊夏帕尼上半場攻下全場最高15分，哈波也有12分進帳，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則攻下9分3火鍋。尼克布朗森得到11分全隊最高，唐斯則獲得8分6籃板。

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